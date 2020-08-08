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Ekonomi Kambiyo işlemlerinde vergi düzenlemesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kambiyo işlemlerinde vergi düzenlemesi

Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilenlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşların kambiyo işlemlerinden Banka Sigorta ve Muamele Vergisi alınmayacak.

Haber Merkezi AA
Kambiyo işlemlerinden Banka Sigorta ve Muamele Vergisi alınmayacak.
Kambiyo işlemlerinden Banka Sigorta ve Muamele Vergisi alınmayacak.

Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilenlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo işlemlerinde, banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti, satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti, Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilenlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanacak.

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