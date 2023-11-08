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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan yeni sadeleşme adımı: Özet döviz pozisyon raporlaması uygulamasına son verildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Özet Döviz Pozisyon Raporlaması'nı kaldırırken, Sistemik Risk Veri Takip Sistemi'nin (SRVTS) kapsamını firma kapsamı ve firmaların ülke ekonomisindeki temsil düzeyini artırmak amacıyla güncelledi. TCMB, 10 milyon TL ve üzeri toplam nakdi ve gayrinakdi kredi bakiyesi bulunan firmaların Özet Döviz Pozisyon Raporlaması uygulamasına son verdi.

08:05 - 8/11/2023 Çarşamba
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

TCMB'nin Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlandı.


Buna göre, TCMB, 10 milyon TL ve üzeri toplam nakdi ve gayrinakdi kredi bakiyesi bulunan firmaların Özet Döviz Pozisyon Raporlaması uygulamasına son verdi.


Mart 2023'te başlatılan uygulama, temmuzda 31 Aralık 2023'e ertelenmişti.


SRVTS'nin kapsamında güncellemeye gidildi


2018 yılında TCMB bünyesinde kurulan, reel sektörün döviz pozisyonundaki değişimlerin izlenmesi ve etki analizleri için Türkiye'deki tek veri seti olan SRVTS'nin kapsamında güncellemeye gidildi.


SRVTS'de raporlama kapsamına girecek firmaların tespiti için 15 milyon dolar ve üzeri yabancı para kredi yükümlülüğü yerine toplam 100 milyon TL ve üzeri nakdi kredi bakiyesi veya geçmiş bir yıllık hesap döneminde 500 milyon TL ve üzeri net satış hasılatı/aktif büyüklüğü şartları aranacak.

Böylece SRVTS'de mevcut detaylı raporlama formatı sadeleştirilerek firmaların raporlama işlemlerinde kolaylık sağlanacak.

#merkez bankası
#Özet Döviz Pozisyon Raporlaması
#Sistemik Risk Veri Takip Sistemi
#TCMB
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