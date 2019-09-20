Ekonomi Merkez Bankasından zorunlu karşılık kararı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Merkez Bankası, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırıldığını açıkladı. Alınan bu kararla, piyasadan yaklaşık 2,1 milyar dolar tutarında likiditenin çekilmesi bekleniyor.

Haber Merkezi AA
TCMB (Fotoğraf: Arşiv)
TCMB (Fotoğraf: Arşiv)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), finansal istikrarı desteklemek amacıyla, yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verildiği bildirildi.

100 baz puan artırıldı

  • TCMB tarafından yapılan duyuruda, "Finansal istikrarı desteklemek amacıyla, yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verilmiştir." denildi.

Alınan bu kararla, piyasadan yaklaşık 2,1 milyar dolar tutarında likidite çekilmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, söz konusu değişikliklerin, tesisi 4 Ekim 2019 tarihinde başlayacak olan 20 Eylül 2019 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

Analistler, TCMB'nin bu hamle ile rezervlerini artıracağını belirterek, daha önce TCMB Başkanı Murat Uysal tarafından dile getirilen rezerv biriktirme politikası kapsamında kararın piyasalar için pozitif olduğunu ifade etti.

Kapalıçarşı'da altın günü yükselişle kapattı
EKONOMİ
Kapalıçarşı'da altın günü yükselişle kapattı
Zorunlu karşılık kararı

Zorunlu karşılık kararı

Yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan oran artırıldı.
6-7 Ekim talebi

6-7 Ekim talebi

​Demirtaş ve Yüksekdağ'ın yaşanan olaylarla ilgili olarak tutuklanmaları istendi.
Yakalandı!

Yakalandı!

HDP il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan anneleri tehdit etmişti.
Geri adım yok<br>daha da güneye gidecek

Geri adım yok
daha da güneye gidecek

​Yavuz'un Mersin'de demirlemesine sevinen Yunanlılara kötü haber.
Babasının kararı kafaları karıştırdı

Babasının kararı kafaları karıştırdı

Baba Aydemir, avukatına "Şikayetçi olmayacağız sen gelme" dedi.
Darbeci panikte

Darbeci panikte

Sokak eylemleri korkusuyla BM'ye gitme planını iptal ediyor.
Yargı paketi Meclis'te

Yargı paketi Meclis'te

​AK Parti yargı paketi taslak metnini MHP'ye sundu.
Sınırda izinler iptal

Sınırda izinler iptal

Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyon öncesi gözler sınırda.
İdmana katılmadı

İdmana katılmadı

​Başakşehir maçı öncesi Beşiktaş'a kötü haber.
Marka şehirler kurulacak

Marka şehirler kurulacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.
PKK'ya<br> bir darbe daha

PKK'ya
bir darbe daha

​Irak'ın kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi.
Milyarderlere<br>yatırım tehdidi

Milyarderlere
yatırım tehdidi

​Aileleri ikna için özel ekip kuruldu.
Karşılarında kararlılığımızı bulacaklar

Karşılarında kararlılığımızı bulacaklar

Erdoğan, 'Kıbrıs'ta Son Söz Paneli'ne mesaj yolladı.
Tutuklu sanık<br> tahliye edildi

Tutuklu sanık
tahliye edildi

Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesiyle ilgili davada yeni gelişme.
Kullanıma açılacak

Kullanıma açılacak

Fuat Oktay'dan, Kapalı Maraş ile ilgili net sözler.
Aralık ayında kurulmuş olacak

Aralık ayında kurulmuş olacak

2020 Nisan ayında bekleniyordu, takvim öne çekildi.
Sağanak<br>etkili oluyor

Sağanak
etkili oluyor

​Türkiye'nin kuzeyi serin ve yağışlı havanın etkisine girdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.