Merkez Bankası'nın 2022 net kârı 72 milyar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılında kârını yaklaşık 15 milyar lira artırdı. TCMB'nin 91'inci hesap dönemi bilançosu Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TCMB'nin 2022 yılı dönem kârı 72,02 milyar TL oldu. TCMB, 2021 yılında 57,48 milyar TL dönem kârı elde etmişti. 2021 yıl sonu itibarıyla 2,5 trilyon TL düzeyinde olan aktif toplamı, 2022 yılı sonunda 3,6 trilyon TL'ye yükseldi. TCMB'nin 2022 kâr dağıtım kararını da içerecek olağan genel kurulu 28 Mart'ta Ankara'da elektronik ve fiziksel ortamda düzenlenecek.

30 MİLYAR LİRA BAĞIŞLAMIŞTI

TCMB deprem bağışları sırasında 2022 bilançosu kârından 30 milyar TL bağışlamıştı. Banka ayrı bir kararla erkene almadığı sürece her yıl mart ayı sonunda genel kurul düzenliyor. TCMB erkene alınmamışsa genel kurulu takip eden birkaç gün içinde bir önceki yıla ilişkin oluşan kârını yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra Hazine'ye aktarıyor. Banka geçen yıl Hazine'ye bu kapsamda 50 milyar TL aktarmıştı.

5 KOLTUK İÇİN SEÇİM YAPILACAK

Genel Kurul gündeminde Banka Meclisi'nce yardım yapılması amacıyla ihtiyat ayrılmasını da içeren kâr dağıtımı ile ilgili teklifin okunması ve görüşülmesi, 2022 yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesabı ile kâr dağıtımına ilişkin teklifin onaylanması yer alıyor. Ayrıca 30 Nisan sonrası boşalacak iki üyelik ile Denetleme Kurulu'nun üç üyeliği için de seçim yapılacak.







