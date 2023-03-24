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Ekonomi

Emekliye zam düzenlemesi Meclis'te: En düşük maaşı 7 bin 500 TL olacak

Emekliye zam düzenlemesiyle ilgili torba teklif TBMM'ye sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "En düşük emekli aylığı 7 bin 500 TL olacak. 11 milyon vatandaşın bu düzenlemeden yararlanacağını düşünüyoruz." dedi. 'Önümüzdeki hafta bu konuyu bitiririz' diyen Elitaş, 7 bin 500 TL üzerinde alanlara zam yapılmayacağını duyurdu. Ayrıca Elitaş emekli bayram ikramiyelerinin 900 TL zam ile Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 2 bin TL olduğunu açıkladı.

14:05 . 24/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş

En düşük emekli maaşı 7500 TL'ye çıkıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'e sunulacak düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Elitaş, "En düşük emekli maaşı 7500 TL'ye çıkacak. Hem SSK'lılar hem BAĞ- KUR'lular hem de 2 milyon 250 bin EYT kapsamındaki vatandaşlarımız da buradan yaralanacak. Onların da emekli maaşı 7500 TL'ye çıkacak. 11 milyona yakın bir vatandaşın bundan yararlanacağını tahmin ediyoruz. 6 milyona yakın vatandaşımız 2 bin TL'ye yakın bir rakam artışından yararlanacak" dedi.

7 bin 500 TL üzerinde alanların aynı kalacak

Elitaş, "Bugün kanun teklifini veriyoruz, Plan Bütçe Komisyonu Başkanımızın annesi rahmetli olmuştu, salı günü gelirse komisyonda görüşme başlar. Muhalefetin de buna olumlu bakacağını, hızlı şekilde geçeceğini tahmin ediyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta sonunda bu konuyu bitiririz. 7500 TL altında maaş alan kimse onların maaşı 7500 liraya çıkarılacak, 7500 TL üzerindeki maaşlar aynı kalacak" dedi.
Elitaş, bayram ikramiyesiyle ilgili soruya, "Şu anda bayram ikramiyesiyle ilgili bize gelen bir bilgi yok. Cumhurbaşkanımız açıkladı, böyle bir şey varsa gereğini yaparız" diye konuştu.

Bayram ikramiyeleri de belli oldu

Ayrıca Elitaş emekli bayram ikramiyelerinin 900 TL zam ile Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 2 bin TL olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdelemişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan emekli zammı müjdesi sonrası en düşük emekli maaşı yüzde 36'nın üzerinde bir artışla 7500 TL'ye yükseldi. TBMM'de yapılacak yasal düzenlemenin ardından yeni zam maaşlara nisan ayında yansıyacak.




#Mustafa Elitaş
#TBMM
#Ak Parti
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