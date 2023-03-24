Emekliye zam düzenlemesi Meclis'te: En düşük maaşı 7 bin 500 TL olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş
En düşük emekli maaşı 7500 TL'ye çıkıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'e sunulacak düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Elitaş, "En düşük emekli maaşı 7500 TL'ye çıkacak. Hem SSK'lılar hem BAĞ- KUR'lular hem de 2 milyon 250 bin EYT kapsamındaki vatandaşlarımız da buradan yaralanacak. Onların da emekli maaşı 7500 TL'ye çıkacak. 11 milyona yakın bir vatandaşın bundan yararlanacağını tahmin ediyoruz. 6 milyona yakın vatandaşımız 2 bin TL'ye yakın bir rakam artışından yararlanacak" dedi.
7 bin 500 TL üzerinde alanların aynı kalacak
Bayram ikramiyeleri de belli oldu
Ayrıca Elitaş emekli bayram ikramiyelerinin 900 TL zam ile Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 2 bin TL olduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdelemişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan emekli zammı müjdesi sonrası en düşük emekli maaşı yüzde 36'nın üzerinde bir artışla 7500 TL'ye yükseldi. TBMM'de yapılacak yasal düzenlemenin ardından yeni zam maaşlara nisan ayında yansıyacak.