Emekliye zam düzenlemesi Meclis'te: En düşük maaşı 7 bin 500 TL olacak

En düşük emekli maaşı 7500 TL'ye çıkıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'e sunulacak düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Elitaş, "En düşük emekli maaşı 7500 TL'ye çıkacak. Hem SSK'lılar hem BAĞ- KUR'lular hem de 2 milyon 250 bin EYT kapsamındaki vatandaşlarımız da buradan yaralanacak. Onların da emekli maaşı 7500 TL'ye çıkacak. 11 milyona yakın bir vatandaşın bundan yararlanacağını tahmin ediyoruz. 6 milyona yakın vatandaşımız 2 bin TL'ye yakın bir rakam artışından yararlanacak" dedi.