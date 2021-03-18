Ekonomi Merkez Bankasının faiz kararının ardından dolar düştü, borsa yükseldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar düştü, borsa yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırım kararının ardından döviz kurları düşerken, BIST 100 endeksi banka hisseleri öncülüğünde yükseldi.

Haber Merkezi AA
Dolar faiz kararı sonrası düştü.
Dolar faiz kararı sonrası düştü.

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puan artırarak yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltti. Karar metninde, beklentilerin üzerindeki faiz artışı için "Yukarı yönlü riskler dikkate alınarak önden yüklemeli ve güçlü bir ilave parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Karar sonrası Borsa İstanbul'da banka hisseleri öncülüğünde yükselişin ivme kazandığı görülürken, döviz kurları ise sert düştü.

Saat 14.15 itibarıyla BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artarak 1.570 puanın üzerine çıkarken, banka hisselerinin getirisi yüzde 3'e yaklaştı.

TCMB'nin kararı öncesinde 7,48 seviyesinde seyreden dolar/TL, 7,3265 ile iki haftanın en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 2,2 azalışla 7,3420 seviyesinde işlem görüyor. Avro/TL yüzde 2,3 düşüşle 8,7810'dan, sterlin/TL ise yüzde 2 gerileyerek 10,2710'dan satılıyor.

Analistler, TCMB'nin artan enflasyonist baskılara karşı önden yüklemeli sıkılaştırma adımı atarak Türk lirası varlıkları desteklediğini bildirdi.

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