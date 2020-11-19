Merkez Bankası'nın kararı sonrası dolar çakıldı

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararı ile Merkez Bankası'nın yeni başkanı olan Naci Ağbal'ın göreve getirilmesinin ardından beklenen ilk Para Politikası Kurulu toplantısı bugün gerçekleşti.
PPK toplantısının ardından piyasaların merakla beklediği faiz kararı da açıklandı. Merkez Bankası politika faizinde 475 baz puan artışa gitti. 475 baz puanlık artış sonrası politika faizi yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseldi.
Merkez Bankası kararının ardından dolar sert düşüşle 7.52 seviyesine geriledi.