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Ekonomi Merkez Bankasının kararı sonrası dolar çakıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası'nın kararı sonrası dolar çakıldı

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltmesinin ardından dolar sert düşüşle 7.52 seviyesine geriledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararı ile Merkez Bankası'nın yeni başkanı olan Naci Ağbal'ın göreve getirilmesinin ardından beklenen ilk Para Politikası Kurulu toplantısı bugün gerçekleşti.

  • PPK toplantısının ardından piyasaların merakla beklediği faiz kararı da açıklandı. Merkez Bankası politika faizinde 475 baz puan artışa gitti. 475 baz puanlık artış sonrası politika faizi yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseldi.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
EKONOMİ
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası kararının ardından dolar sert düşüşle 7.52 seviyesine geriledi.

Ekonomik ve hukuki reform açılımının iş dünyasına yansımaları
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Ekonomik ve hukuki reform açılımının iş dünyasına yansımaları

Yatırımcıyı faize ezdirmeyiz
EKONOMİ
Yatırımcıyı faize ezdirmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'faiz' açıklaması: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmememiz gerekiyor
OYNAT 00:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'faiz' açıklaması: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmememiz gerekiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda konuşma yaptı. Erdoğan, 'Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle bizler gerçek anlamda yatırım yapabilir miyiz? İstihdam yapabilir miyiz? Üretim yapabilir miyiz? Mümkün değil. Öyleyse bizim bu noktada çok daha dikkatli olmamız lazım. Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor. Bunun için sizlerle istişareye önem veriyoruz.' ifadelerini kullandı.


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