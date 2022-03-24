Ekonomi Merkez Bankasının rezervleri 108,7 milyar dolar oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası'nın rezervleri 108,7 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. TCMB'nin toplam rezervleri 18 Mart haftasında 156 milyon dolar azalarak 108 milyar 708 milyon dolara geriledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Merkez Bankasının rezervleri 108,7 milyar dolar oldu
Foto/arşiv

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 18 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 164 milyon dolar artışla 66 milyar 500 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 11 Mart'ta 65 milyar 336 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 320 milyon dolar azalarak 43 milyar 528 milyon dolardan 42 milyar 208 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 18 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 156 milyon dolar gerileyerek 108 milyar 864 milyon dolardan 108 milyar 708 milyon dolara indi.

EPDK'dan şehit aileleri ve 65 yaş üstü için fatura kararı
EKONOMİ
EPDK'dan şehit aileleri ve 65 yaş üstü için fatura kararı

Merkez Bankası'ndan para politikasında liralaşma vurgusu
EKONOMİ
Merkez Bankası'ndan para politikasında liralaşma vurgusu

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon 398 milyar lira oldu
GÜNDEM
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon 398 milyar lira oldu
Hiç böyle bir kar görmedik

'Hiç böyle bir kar görmedik'

​Bir evden bir eve gitmek 2 saat sürüyor.
Yıldızlar özür dilemiyor

Yıldızlar özür dilemiyor

​Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın ardından iki kadro dışı daha gelebilir.
Biden yönetimi Mehmet Öze kapıyı gösterdi: Ya istifa et ya da seni görevinden alacağız

Hoşgörünün adı: Karatay

Hoşgörünün adı: Karatay

Belediyemiz şeffaf ve borçsuz bir belediye olarak yoluna devam ediyor.
İstikbal ihracat şampiyonu oldu

İstikbal ihracat şampiyonu oldu

​Mobilya sektörünün lider markası geceye damga vurdu.

​Türk şirketler BAE için hazırlık yapıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.