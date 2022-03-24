Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon 398 milyar lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 39 milyar 534 milyon lira arttı . Söz konusu haftada yüzde 0,7 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 5 trilyon 986 milyar 683 milyon lira oldu.
Tüketici kredileri tutarı 792 milyar liraya yükseldi
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 18 Mart itibarıyla 917 milyon lira artışla 791 milyar 873 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 307 milyar 729 milyon lirası konut, 13 milyar 627 milyon lirası taşıt ve 470 milyar 518 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 6 milyar 34 milyon lira artarak 735 milyar 385 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,1 azalarak 218 milyar 481 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 89 milyar 499 milyon lirası taksitli, 128 milyar 982 milyon lirası taksitsiz oldu.
Yasal öz kaynaklar arttı
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 18 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre 220 milyon lira artarak 163 milyar 897 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 130 milyar 130 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 15 milyar 779 milyon lira artarak 1 trilyon 21 milyar 956 milyon lira oldu.
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İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık geliştirdikleri katma değerli üretimle ekonomide önemli bir role sahip olduklarını söyledi.<br><br>Atayık, İKO olarak uzun süredir sektör mensuplarının kredi ve finansal sorunlarına kalıcı bir çözüm bulmak amacıyla yoğun çalışma yürüttüklerini aktararak, 40 bin kuyumcu işletmesinden oluşan Türkiye kuyumcu ailesinin artık kendi ihtisas bankasına kavuşacağını bildirdi.
Altınbank'ın kurulacağı müjdesini vermek istediğini ifade eden Atayık, şunları kaydetti:<br><br>\"Oda olarak kurulacak bu banka sayesinde, meslektaşlarımızın finansal sorunlarına çözüm getirecek tarihi bir hizmeti duyurmanın haklı gururu ve heyecanını yaşıyoruz. Altınbank, altın bankacılığının lokomotifi olacak. Tüm sektör paydaşlarımız bankanın ortağı olabilecek. Banka, sektöre özel kredi mekanizmalarının geliştirilmesinde farklı bir yaklaşım getirecek. Altınbank ile ihracat ağırlıklı çalışan firmalar kolay kredi bulabilecek. Fabrikalarımız ve özellikle küçük ölçekli atölye ve sanatkarlarımız etkin bir şekilde desteklenmiş olacak. Ayrıca, sektörümüzü ilgilendiren mega projelere de finansal katkı sunacak.
İKO olarak bir süredir Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ilgili Bakanlıklar ile karşılıklı olarak sürdürdüğümüz görüşmelerde, yapılan değerlendirmelerde önemli bir aşamaya geldik. Bir banka kurmak için TMSF ve BDDK ile yaptığımız görüşmelerde, sektörün yapısına uygun olan bir bankanın İKO önderliğinde yeniden yapılandırılması hususunda ilerleme kaydetmiş bulunuyoruz.\"
ALTINBANK NE ZAMAN KURULACAK?<br><br>Hazırlık çalışmalarını yürütecek teknik ekibin, TMSF ve BDDK uzmanlarıyla yürüteceği görüşmeler neticesinde bir yol haritası ve tarihin ortaya çıkacağını aktaran Atayık, sektör olarak kendi içlerinde yaptıkları görüşmeler ve teknik heyetin çalışmaları sonucunda Altınbank’ı bu yıl içerisinde hayata geçirmeyi planladıklarını bildirdi.
\"Altınbank, altın bankacılığının lokomotifi olacak\"<br><br>Mustafa Atayık, Altınbank ile kuyumculuk sektörünün bankacılık alanındaki kredi ihtiyaçlarının karşılanması, sahip olunan güçlü sermaye yapılarının değerlendirilmesi, sektörün ve ihracatın desteklenmesi, geliştirilmesi ve yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasının amaçlandığını kaydetti.
Altınbank'ın Türkiye'de altın piyasalarının regülasyonunda daha önce alınan sorumlulukları, Elektronik Fon Transfer Sistemleri yani EFT alt yapısı kullanılarak yapılabileceğinin daha önce kanıtlandığına işaret eden Atayık, şunları söyledi:<br><br>\"Altınbank için üzerinde çalıştığımız projelendirilmiş altınemtiadöviz transfer sistemleri yani EDT sayesinde, kuyumculuk ve yetkili müessese organizasyonlarının kullanımı sayesinde işlemler kolayca oluşturulabilecektir. Fiziki teslimat ve saklama merkezleri, sektörde gelişmiş fiziki transfer imkanları sağlanacak ve böylece ülkemizde belki de dünyada eşi benzeri görülmemiş bir sistemin hayata geçirilmesini sağlayacaktır. Kuyumculuk ve mücevherat sektörümüzün kurumsal yapıları, organizasyonları, Türkiye'nin en ücra köşesinde bile hizmet veren 40 bin civarındaki kuyumcu meslektaşımızın gücünün de bu amaç doğrultusunda birleştirilmesiyle, ülkemiz, ekonomimiz ve sektörümüz adına bu girişimin başlatılması çok isabetli bir karar olmuştur.
Altınbank, altın bankacılığının lokomotifi olacaktır. Güçlü ortaklık yapısı oluşturabilecek. Çünkü, 40 bin meslektaşımız, sektörün kurumsal yapıları ortaklık yapısında kullanabilecektir. Ortakların kıymetli madenler, kıymetli taşlar ve döviz efektif işlemlerinde, sektöre özgü kredi mekanizmalarının geliştirilmesinde farklı bir yaklaşım getirecektir. Ayrıca, Borsa İstanbul üyeleri için de bir kaynak oluşturacaktır. Vatandaşlar için 'İkinci Adresiniz' ve 'Güvenli Limanınız' sloganlarının anlam bulduğu nokta olacaktır. Fiziki olarak kıymetli madenlere, taşlara ve dövize en kolay erişilebilen banka hüviyetine kavuşması hedeflenmektir.\"
\"Kıymetli madenlere, kredilendirilmesinden gelen tutardan karşılanmak üzere kar payı verilecek\"<br><br>İKO Başkanı Atayık, \"Mudilerden toplanan kıymetli madenlere, kredilendirilmesinden gelen tutardan karşılanmak üzere yine bu mudilere kar payı verilecektir. Yani, altın mevduat hesabı sahiplerine Türkiye’de ve belki de dünyada ilk olarak küçük ama ilave bir getiri sağlanmış olacaktır.\" dedi.
Bu yolla ülke içinde yerleşik kişi ve kuruluşların yatırım türünden altınlarının ekonomiye kazandırılarak, yurt dışından altın ithalat oranlarının azalmasının planlandığını belirten Atayık, şu ifadeleri kullandı:<br><br>\"Yürürlükteki mevzuat uyarınca bankacılık alanında ve bankalara tanınan diğer alanlarda faaliyette bulunacak olan Altınbank'ın bankacılık sektöründe önemli bir yere sahip olacağı, etkin ve ihtisas gerektiren görevleri üstleneceği değerlendirilmektedir. Altınbank'ın özellikle sektör mensuplarının kredi ve finans ihtiyaçlarının karşılamanın yanı sıra yastık altındaki altınlarının ekonomiye kazandırılması konusunda da öncü olacağına inanıyoruz. Bu girişimin ülkemize, ekonomimize, bankacılık ve kuyumculuk sektörlerine hayırlı olması temennisiyle önemle duyurulur.\"
Kuyumcular banka kuruyor: Altınbank'ın bu yıl faaliyete başlaması planlanıyor
Türk kuyumculuk sektörü, banka kurmaya hazırlanıyor. Kuyumculuk sektöründe yer alan şirketlerin kredi ve finansal sorunlarına kalıcı çözüm bulmak amacıyla hayata geçirilecek Altınbank'ın bu yıl faaliyete başlaması hedefleniyor. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık "Altınbank, altın bankacılığının lokomotifi olacak. Tüm sektör paydaşlarımız bankanın ortağı olabilecek" ifadelerini kullandı.
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Bankalara kredi veya kredi kartı borcu olanları rahatlatacak kredi imkanları ING Bank ve QNB Finansbank tarafından duyuruldu. Krediler, uygun faiz oranları ve vade seçenekleri ile vatandaşların borçlarından kurtulmasını sağlayacak.
ING BANK'TAN 1,59 FAİZ ORANIYLA KREDİ<br><br>ING Bank Kredi Borç Transferi kapsamında %1,59'dan başlayan faiz oranları ile borç kapatma kredisi sunuyor. Farklı bankalarda olan borçlarınız için kullanabileceğiniz kredi sayesinde mevcut borçlarınızın ING'ye taşınarak yeniden avantajlı faiz ve vade seçenekleriyle yapılandırılmasını sağlayabilir ve rahatlıkla kredi borçlarınızdan kurtulabilirsiniz.
Borç transferi ile mevcut borçlarını tek bir yer de toplayarak yeniden yapılandırma fırsatı sağlayan kişiler için ING Bank tarafından ayrıca özel oranlar sunulmaya devam ediyor.
Bankalara olan kredi borçlarını tek bir yerde toplayarak ödeme kolaylığı elde eden kişilerin avantajlı faiz oranlarından yararlanması da sağlanıyor.<br><br>
ING Bank Kredi Borç Transferi kapsamında 3 – 36 ay vade fırsatları ile ödeme planları hazırlanmaktadır. 3 ay erteleme fırsatından yararlanmak isteyenler ise 5.001 – 100.000 TL arsındaki tutarlar için uygulanabilmektedir.<br><br>
Ayrıca ING'nin birçok avantajlı bankacılık hizmetleri de kredi kapsamında kullanılabilir. Örnek hesaplamaya göre %1,59 faiz oraları ile 12 ay vadede 10.000 TL kredi için aylık ödeme miktarı 940,26 TL olarak hesaplanmıştır.<br><br>
QNB FİNANSBANK KREDİSİ<br><br>QNB Finansbank Borç Transferi Kredisi, tüm ihtiyaç kredisi borçları ile kredi kartı borçlarının bir kısmı için vatandaşlara yapılandırma avantajları sağlamaktadır.
Borçları arasında kaybolmak istemeyenler için birçok ayrıcalık sağlayan kredi kapsamında uygulanana faiz oranları ve vade seçenekleri ise vatandaşların borçlarını ödemelerinde ciddi kolaylık elde etmesini sağlamaktadır.<br><br>
Geri ödemelerini esnek ödeme planları üzerinden yaparak vatandaşların rahatlıkla söz konusu borçlarından kurtulmaları mümkündür.<br>
Karşı bankalara ücretsiz EFT avantajları ile sunulacak borç kapatma kredisinde %2,24'ten başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.
Diğer bankalara olan ihtiyaç kredilerinin tamamı için, kredi kartı borçlarında ise kısmı ödemeler için söz konusu kredi kullanılabilmektedir.
36 ay vade imkanından da yararlanarak vatandaşların mevcut banka kredi ve kredi kartı borçlarını QNB Finansbank'a aktarmaları sağlanıyor.
QNB Finansbank Borç Transferi Kredisi kapsamında yapılan örnek hesaplamaya göre 10.000 TL için %2,24 faiz oranları ile 36 ay vadede aylık 435,97 TL taksit ödemesi gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi borçlarının tamamından ve kredi kartı borçlarından da kısmı ödeme yapılarak kurutulmak mümkün hale getirilmiştir.
Banka borcu olanları rahatlatacak haber
Borcu olan ve bunu ödemekte zorlanan vatandaşlar için bankalar harekete geçti. İki banka, 'borç kapatma kredileri' kapsamında kredi kartı veya kredi borcunu ödeyemeyen vatandaşlara önemli fırsatlar sunuyor. Esnek ödeme planları sunan bankalar, borcu olanlara büyük kolaylık sağlıyor. İşte detaylar...