Ekonomi Merkez Bankasının rezervleri 794 milyon dolar arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası'nın rezervleri 794 milyon dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 6 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 794 milyon dolar artarak 107 milyar 659 milyon dolara çıktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Merkez Bankasının rezervleri 794 milyon dolar arttı
Foto/arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 6 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 794 milyon dolar artarak 107 milyar 659 milyon dolara çıktı.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 6 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 621 milyon dolar artışla 66 milyar 19 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 29 Nisan'da 65 milyar 398 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 174 milyon dolar artarak 41 milyar 467 milyon dolardan 41 milyar 641 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 6 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 794 milyon dolar artışla 106 milyar 865 milyon dolardan 107 milyar 659 milyon dolara yükseldi.

Bakan Nebati iş dünyası ile buluştu: Fiyat dalgalanmaların önüne geçmek için var gücümüzle çalışacağız
EKONOMİ
Bakan Nebati iş dünyası ile buluştu: Fiyat dalgalanmaların önüne geçmek için var gücümüzle çalışacağız

Rusya'daki faaliyetlerini bitiren Shell için harekete geçtiler: Lukoil satın alıyor
EKONOMİ
Rusya'daki faaliyetlerini bitiren Shell için harekete geçtiler: Lukoil satın alıyor

Bakan Nebati iş dünyası ile buluştu: Talepler tek tek sıralanacak
EKONOMİ
Bakan Nebati iş dünyası ile buluştu: Talepler tek tek sıralanacak
Komşular gitti biz kaldık

'Komşular gitti biz kaldık'

​30 yıldır korkuyla yaşıyorlar.
Tamamı kullanılabilir durumda

Tamamı kullanılabilir durumda

Hepsi İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma.
Sizi yalnız bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Engelli kardeşlerimizin için tarihi adımlar attık

​Bakan Nebati: Fiyatlardaki dalgalanmaların önüne geçmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatılacak.

Fasulye ekerken öyle bir şeyle karşılaştı ki.

​WhatsApp'ta ücretli abonelik dönemi resmen başlıyor.
Kağıt gibi yıkıldı

Kağıt gibi yıkıldı

Etrafı bir toz bulutu kapladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.