Ekonomi Merkez Bankasının rezervleri artışta İşte kasadaki son rakam
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası'nın rezervleri artışta: İşte kasadaki son rakam

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 2 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 56 milyon dolar artarak 100 milyar 158 milyon dolardan 100 milyar 214 milyon dolara yükseldi.

Haber Merkezi AA
Merkez Bankasının rezervleri artışta: 100 milyar 214 milyon dolar oldu
Foto/arşiv

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 2 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 379 milyon dolar artışla 59 milyar 619 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 25 Haziran'da 59 milyar 240 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 323 milyon dolar azalarak 40 milyar 918 milyon dolardan 40 milyar 595 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 2 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 56 milyon dolar artarak 100 milyar 158 milyon dolardan 100 milyar 214 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri / Brüt Döviz Rezervleri / Toplam Rezervler
31.01.2020 / 27.520 - 74.856 - 102.376
28.02.2020 / 30.411 - 77.414 - 107.825
27.03.2020 / 31.325 - 64.081 - 95.406
30.04.2020 / 34.786 - 51.457 - 86.243
29.05.2020 / 36.667 - 54.360 - 91.027
26.06.2020 / 38.821 - 51.417 - 90.238
30.07.2020 / 43.572 - 46.673 - 90.245
28.08.2020 / 43.042 - 41.594 - 84.636
25.09.2020 / 41.097 - 42.420 - 83.517
23.10.2020 / 43.265 - 45.086 - 88.351
27.11.2020 / 40.299 - 43.899 - 84.198
31.12.2020 / 43.241 - 49.965 - 93.206
29.01.2021 / 42.169 - 53.367 - 95.536
26.02.2021 / 40.719 - 54.495 - 95.214
26.03.2021 / 39.746 - 50.894 - 90.640
30.04.2021 / 40.936 - 46.915 - 87.851
28.05.2021 / 43.884 - 48.721 - 92.605
25.06.2021 / 40.918 - 59.240 - 100.158
02.07.2021 / 40.595 - 59.619 - 100.214

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