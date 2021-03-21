Ekonomi Merkez Bankasının yeni başkanı Kavcıoğlundan ilk açıklama
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama

Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Kavcıoğlu ilk açıklamasında "Merkez Bankası enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu açıklama yaptı.
Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu açıklama yaptı.

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kanun’la belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir.

Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı arttırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Bu bağlamda Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak olup uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlar ile iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacaktır."

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