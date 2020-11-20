Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Merkez, faizi 15e çıkardı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez, faizi %15’e çıkardı: Merkez Bankası faizi yüzde kaça çıkardı?

Merkez, faizi %15’e çıkardı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 475 baz puan artırarak yüzde 10,25’ten yüzde 15’e çıkardı. MB’den yapılan açıklamada, “Enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verildi” denildi. Faiz lobisi faizlerin artırılması için baskı yaparken iş adamları artışın yatırım ve üretime darbe olacağı uyarısında bulunuyordu.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Faizcilerin istediğini veren Merkez Bankası, enflasyonu düşürmek için net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yapmaya karar verdiğini duyurdu.
Faizcilerin istediğini veren Merkez Bankası, enflasyonu düşürmek için net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yapmaya karar verdiğini duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yine başkan Naci Ağbal başkanlığında yaptığı ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında büyük bir faiz indirimi yaptı. Kurul, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 475 baz puan artırarak yüzde 10,25’ten yüzde 15’e yükseltti. Faizcilerin istediğini veren Merkez Bankası, enflasyonu düşürmek için net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yapmaya karar verdiğini duyurdu.

Merkez Bankası'ndan yeni hamle: Türk lirası likidite yönetimine ilişkin kararlar alındı
EKONOMİ
Merkez Bankası'ndan yeni hamle: Türk lirası likidite yönetimine ilişkin kararlar alındı

Naci Ağbal

"AMAÇ ENFLASYONU DÜŞÜRMEK"

  • Merkez Bankası’ndan tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, “Enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verildi. Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecek” denildi.

Merkez Bankası'nın kararı sonrası dolar çakıldı
EKONOMİ
Merkez Bankası'nın kararı sonrası dolar çakıldı

TOPARLANMA SÜRÜYOR

İktisadi faaliyette toparlanmanın devam ettiği kaydedilen duyuruda, tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verdiği de ifade edildi. Duyuruda, küresel ekonominin üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma gösterdiği, ancak, son dönemde artış gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle önümüzdeki dönemde küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin yükseldiği ifade edildi.

Yatırımcıyı faize ezdirmeyiz
EKONOMİ
Yatırımcıyı faize ezdirmeyiz

Dolarda 10 kuruşluk düşüş


  • Merkez Bankası’nın kararı sonrası borsa yükseldi döviz kurları ve altın geriledi. Dolar/TL, faiz kararı öncesinde bulunduğu 7,71 seviyesinden sert bir şekilde düşüşe geçerek 7,5160’a kadar geriledi ancak daha sonra bir miktar yükselerek 7,61 seviyesinde dengelendi. Avro/TL ise dip yaptığı 8,89 seviyesinden dönüş yaparak 9,15 seviyelerinde dengelendi. Karar öncesinde 1.284 seviyesinde bulunan BIST 100 endeksi, alımların güçlenmesi ile yükselişe geçerek 1.320 puana kadar çıktı. Altının gram fiyatı da TL’deki değerlenmeye paralel gerileyerek, 449 lirayı gördü ancak ardından 453 liradan günü kapattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'faiz' açıklaması: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmememiz gerekiyor
OYNAT 00:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'faiz' açıklaması: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmememiz gerekiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda konuşma yaptı. Erdoğan, 'Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle bizler gerçek anlamda yatırım yapabilir miyiz? İstihdam yapabilir miyiz? Üretim yapabilir miyiz? Mümkün değil. Öyleyse bizim bu noktada çok daha dikkatli olmamız lazım. Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor. Bunun için sizlerle istişareye önem veriyoruz.' ifadelerini kullandı.

Sadeleşme kararıyla piyasa ve gösterge faizi eşitlendi

Merkez Bankası, düne kadar politika faizini (haftalık repo faizi) 10,25’te tutmasına rağmen piyasayı fonlama maliyeti (yani fiili politika faizi) 14,5-14,8 arasında değişiyordu. Bunu, şimdiye kadar Geç Likidite Penceresi'ni (GLP) kullanarak gerçekleştiren MB, doğrudan politika faizini kalıcı olarak artırmadan önce böyle bir aracı kullanmayı tercih etti. Dünkü sadeleştirme kararıyla Merkez, politika faizinin fiili olarak uygulanan faize eşitledi. Fiili faiz ile ilan edilen faiz arasındaki farkın piyasa tarafından belirsizlik olarak yorumlanmasının önüne geçen Merkez Bankası, bu hamleyle hem TL'ye olan güven arttırdı hem de uluslararası sermayenin Türkiye’ye olan ilgisinin yeniden artmasının kapısını araladı.
Abone Ol Google News
Tehlike hızla büyüyor

Tehlike hızla büyüyor

​Dünyada koronavirüs bilançosu açıklandı.
Hepsi aynı ailedendi

Hepsi aynı ailedendi

​İşgalci İsrail'in katlettiği aile anıldı.
Son anda sözünü kesti

Son anda
sözünü kesti

Akşener: O ayrı... O ayrı... Neyse ne!

Tehlike ve korku içindeler

Tehlike ve korku içindeler

Konya'da evlerinin yanında oluştu.
4 Ocak'a<br>kadar sınav yok

4 Ocak'a
kadar sınav yok

​MEB, 81 ile genelge gönderdi.

Can kaybımız artıyor

Can kaybımız artıyor

Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor.

Son perde <br>gelecek yıl

Son perde
gelecek yıl

Terör örgütü bitme noktasına geldi.
'Rus tanklarını <br>yerle bir etti'

'Rus tanklarını
yerle bir etti'

​Türkiye üretimi SİHA'lar dış basında konuşulmaya devam ediyor.

Piyasaların merakla beklediği karar açıklandı.
Aşı savaşları:<br>Kazanan kim olacak?

Aşı savaşları:
Kazanan kim olacak?

​Milyarlarca dolar akıtılan ilaç devleri rekor hızla yarışıyor.
Tarihi camiye inceleme

Tarihi camiye inceleme

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vaniköy Camii'de incelemelerde bulundu.

Sular çekilince ortaya çıktı

Sular çekilince ortaya çıktı

​Tatil cennetinde utandıran manzara.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.