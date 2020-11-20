Merkez, faizi %15’e çıkardı

Faizcilerin istediğini veren Merkez Bankası, enflasyonu düşürmek için net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yapmaya karar verdiğini duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yine başkan Naci Ağbal başkanlığında yaptığı ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında büyük bir faiz indirimi yaptı. Kurul, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 475 baz puan artırarak yüzde 10,25’ten yüzde 15’e yükseltti. Faizcilerin istediğini veren Merkez Bankası, enflasyonu düşürmek için net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yapmaya karar verdiğini duyurdu.

EKONOMİ Merkez Bankası'ndan yeni hamle: Türk lirası likidite yönetimine ilişkin kararlar alındı

Naci Ağbal

"AMAÇ ENFLASYONU DÜŞÜRMEK"

Merkez Bankası’ndan tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, “Enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verildi. Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecek” denildi.

EKONOMİ Merkez Bankası'nın kararı sonrası dolar çakıldı

TOPARLANMA SÜRÜYOR

İktisadi faaliyette toparlanmanın devam ettiği kaydedilen duyuruda, tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verdiği de ifade edildi. Duyuruda, küresel ekonominin üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma gösterdiği, ancak, son dönemde artış gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle önümüzdeki dönemde küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin yükseldiği ifade edildi.

REKLAM

EKONOMİ Yatırımcıyı faize ezdirmeyiz

Dolarda 10 kuruşluk düşüş

Merkez Bankası’nın kararı sonrası borsa yükseldi döviz kurları ve altın geriledi. Dolar/TL, faiz kararı öncesinde bulunduğu 7,71 seviyesinden sert bir şekilde düşüşe geçerek 7,5160’a kadar geriledi ancak daha sonra bir miktar yükselerek 7,61 seviyesinde dengelendi. Avro/TL ise dip yaptığı 8,89 seviyesinden dönüş yaparak 9,15 seviyelerinde dengelendi. Karar öncesinde 1.284 seviyesinde bulunan BIST 100 endeksi, alımların güçlenmesi ile yükselişe geçerek 1.320 puana kadar çıktı. Altının gram fiyatı da TL’deki değerlenmeye paralel gerileyerek, 449 lirayı gördü ancak ardından 453 liradan günü kapattı.

OYNAT 00:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'faiz' açıklaması: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmememiz gerekiyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda konuşma yaptı. Erdoğan, 'Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle bizler gerçek anlamda yatırım yapabilir miyiz? İstihdam yapabilir miyiz? Üretim yapabilir miyiz? Mümkün değil. Öyleyse bizim bu noktada çok daha dikkatli olmamız lazım. Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor. Bunun için sizlerle istişareye önem veriyoruz.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Sadeleşme kararıyla piyasa ve gösterge faizi eşitlendi

Merkez Bankası, düne kadar politika faizini (haftalık repo faizi) 10,25’te tutmasına rağmen piyasayı fonlama maliyeti (yani fiili politika faizi) 14,5-14,8 arasında değişiyordu.

Fiili faiz ile ilan edilen faiz arasındaki farkın piyasa tarafından belirsizlik olarak yorumlanmasının önüne geçen Merkez Bankası, bu hamleyle hem TL'ye olan güven arttırdı hem de uluslararası sermayenin Türkiye’ye olan ilgisinin yeniden artmasının kapısını araladı.