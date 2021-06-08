Ekonomi Merkezden piyasaya 62 milyar lira
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez'den piyasaya 62 milyar lira

Merkez Bankası 15 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya yaklaşık 62 milyar lira verdi.

Haber Merkezi AA
Merkezden piyasaya 62 milyar lira
Foto/arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 15 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 61 milyar 999 milyon 999 bin 980 lira verdi.

İhaleye 136 milyar liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.

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