Merkez'den piyasaya 62 milyar lira

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 15 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 61 milyar 999 milyon 999 bin 980 lira verdi.İhaleye 136 milyar liralık teklif geldi.İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti. EKONOMİ Beş yıl önce TMSF devredilen Aynes Gıda hızla büyüyor: Çalışan sayısı bini aştı EKONOMİ Yıldız Holding en gözde ikinci şirket oldu EKONOMİ Bakan Kurum'dan denizler için seferberlik çağrısı: Saat 14:00'te Caddebostan'da buluşalım