Ekonomi Bütçe 24,2 milyar lira açık verdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Merkezi yönetim bütçe dengesi Ocak ayında açık verdi

Bütçe 24,2 milyar lira açık verdi

Merkezi yönetim bütçe dengesi Ocak ayında 24,2 milyar lira açık verdi. Ocak ayında bütçe gelirleri 89,6 milyar TL olurken, bütçe giderleri ise 113,8 milyar TL olarak kaydedildi.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 yılı merkezi yönetim bütçe gelişmelerini paylaştı.

Buna göre, Ocak ayında bütçe gelirleri 89,6 milyar TL olurken, bütçe giderleri ise 113,8 milyar TL olarak kaydedildi. Merkezi yönetim bütçe dengesi Ocak ayında 24,2 milyar lira açık verdi.

Faiz harcamaları 21 milyar 943 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 91 milyar 820 milyon TL olarak gerçekleşti.

Gelirler tarafına bakıldığında ise vergi gelirleri 79 milyar 227 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 8 milyar 901 milyon TL oldu. Verilere göre Ocak ayında faiz dışı denge 2,21 milyar TL açık verdi.

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