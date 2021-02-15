TÜİK'te başkan değişikliği: Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atandı

Bakan Varank müjdeledi: Türkiye'nin yeni gücü Akkuyu olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) ilk reaktörün 2023 yılının sonunda devreye alınacağını ve elektrik üretiminin başlayacağını söyledi. Varank, “Eğer dünyanın ilk 10 ekonomisi olma hedefini gözetiyorsanız mutlaka nükleer enerjiye ihtiyacınız var. Bundan daha da önemlisi; nükleer teknolojilerin sanayinin alt alanlarında gerçekleştirdiği etkileşim çok değerli. Burada kazandığınız kabiliyetler sizin sanayinize çağ atlatabilir. Eğer çığır açıcı teknolojilerde gelişmek istiyorsanız mutlaka nükleer teknolojilerde kabiliyet kazanmanız gerekiyor.' dedi.