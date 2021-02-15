Ekonomi TÜİKte başkan değişikliği Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TÜİK'te başkan değişikliği: Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı'na Muhammed Cahit Şirin'in yerine Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atandı.

Haber Merkezi AA
Ahmet Kürşad Dosdoğru.
Ahmet Kürşad Dosdoğru.

TÜİK'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına Muhammed Cahit Şirin'in yerine Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atandı.

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Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir?

1978'de Yozgat'ta doğan Dosdoğru, 2004'te Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Dosdoğru, aynı yıl TÜİK Van Bölge Müdürlüğünde uzman yardımcısı olarak göreve başladı. 2009'da TÜİK merkez teşkilatı bünyesindeki Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığında uzmanlığını aldıktan sonra 2012 yılı itibarıyla Yıllık Hesaplar Grup Sorumluluğu görevine getirilen Dosdoğru, 2017'de de Başkan Yardımcılığına atandı.

İyi derecede İngilizce bilen Dosdoğru, evli ve iki çocuk babası.

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