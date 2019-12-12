Ekonomi Merkezin faiz kararı sonrası dolar düşüşe geçti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez'in faiz kararı sonrası dolar düşüşe geçti

Merkez Bankası 2019 yılının son faiz kararını açıkladı. TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında faizlerin 200 baz puan indirildiği açıklandı. Son indirim kararı ile birlikte faizlerde yüzde'ten yüzde 12'ye inmiş oldu. Karar sonrası güne 5,80 seviyesinde başlayan dolar 5,78 seviyelerine kadar geriledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Merkez'in faiz kararı sonrası dolar 5,78 seviyesine geriledi.
Merkez'in faiz kararı sonrası dolar 5,78 seviyesine geriledi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın son faiz toplantısını yaptı.

Toplantı sonrasında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi) 200 baz puan düşürerek yüzde 14'ten yüzde 12'ye çekildi.

  • Faiz kararı sonrasında yapılan açıklamada Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceği vurgulandı.

Karar sonrasında döviz piyasaları da hareketlenmeye başladı.

Güne 5,80 seviyesinde başlayan dolar 5,78'e, euro ise 6,43 seviyesine geriledi.

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