Merkez'in faiz kararı sonrası dolar düşüşe geçti

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın son faiz toplantısını yaptı.
Toplantı sonrasında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi) 200 baz puan düşürerek yüzde 14'ten yüzde 12'ye çekildi.
- Faiz kararı sonrasında yapılan açıklamada Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceği vurgulandı.
Karar sonrasında döviz piyasaları da hareketlenmeye başladı.
Güne 5,80 seviyesinde başlayan dolar 5,78'e, euro ise 6,43 seviyesine geriledi.