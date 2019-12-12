Merkez'in faiz kararı sonrası dolar düşüşe geçti

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Ankara'da okulda rahatsızlanan ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti: Bakanlık soruşturma başlattı

Ankara Keçiören'de bir okulda rahatsızlanan 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirilerek olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.