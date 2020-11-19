Merkez’in karar günü

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), ekonomi yönetiminde önceki hafta sonu gerçekleşen değişikliğin ardından bugün ilk toplantısını yapacak. Merkez Bankası Başkanı olarak atanmasının ardından, piyasa yapıcı bankaların üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen Naci Ağbal’ın başkanlık edeceği ilk toplantıda nasıl bir karar çıkacağı merak ediliyor.

Ağbal, ilk yazılı açıklamasında, “Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır” vurgusu yapmıştı.

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LOBİ İSTEDİĞİNİ ALDIKTAN SONRA ÇARK EDİYOR

Ekonomi yönetimindeki değişikle birlikte TL’nin yüzde 10 civarında değerlenmesi, piyasada yeni bir faiz artışı beklentisi olarak yorumlanıyor. Ancak bu artışın ne kadar olacağı konusunda uçuk tahminler dile getirilse de makul bir artışla piyasaların yatıştırılacağı beklentisi ağır basıyor. Para Politikaları Kurulu toplantıları öncesinde TL’yi dolar ve avro gibi rezerv paralar karşısında zayıf düşürmeye çalışan faiz lobisi, “faiz artırılmazsa kurlar yukarı fırlar” tehdidiyle istediğini elde ettikten sonra, kurları yeniden yukarı taşımaktan geri durmadı bugüne kadar.

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UYSAL FAİZ YÜZDE 10,25’TEYKEN GÖREVDEN ALINDI

6 Kasım’da Dolar/TL 8,52’den, 10,12’den dönen Avro/TL seviyesinden dönmüştü. Rekor zayıf seviyesinden yüzde 10 değer kazanan TL’nin bugünkü karardan sonra nasıl bir seyir izleyeceği merak ediliyor. Merkez Bankası eski başkanlarından Murat Çetinkaya’nın Eylül 2018’de yaptığı 625 baz puanlık faiz artışıyla gösterge niteliğindeki politika faizi yüzde 24’e çıkmıştı. Bir sonraki başkanı ise peş peşe yaptığı indirimlerle faizi 8,25’e düşürmüş, Eylül ayında yaptığı 200 baz puanlık artışla 10,25 seviyesinden görevden alınmıştı.

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FONLAMA MALİYETİ YÜZDE 14’ÜN ÜZERİNDE

TCMB, Ekim toplantısında politika faizini sabit tutarken, para politikası operasyonel çerçevesinde değişikliğe giderek Geç Likidite Penceresi işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borç verme faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki farkın 300 baz puan olarak belirlenmesine karar verdi. Kararın ardından bir dizi sıkılaştırma adımının atılmasıyla ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 14,56 seviyesine kadar yükseldi.