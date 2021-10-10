Mesaide kavram değişti ‘her yer ofis’ trendi başladı

İmza töreninde konuşan Hapimag Resort Operasyonları Türkiye, İspanya, Hollanda Ülke Direktörü Kerem Demirkol, şunları söyledi: “İş dünyasına yeni katılan bir terim olan ‘Workation’ yani ‘tatil ve iş bir arada’ modeliyle, çalışanlar hem tatil yapıyor hem de işlerini takip edebiliyor. İş ortaklarımız ve onların değerli çalışanlarının, doğayla iç içe bir alandaki çalışma ortamında ihtiyaçlarını karşılıyoruz.”

BODRUM’DAN DÜNYAYA

STH Travel & Mice Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Özbabacan da törende yaptığı konuşmada, “Gördük ki evden çalışma modelinde, insanların yüz yüze buluşmaya duyduğu ihtiyaç her geçen gün büyüyor. Şirket kültürünün çalışanlar arasında gelişmesi, motivasyonlarının artması için çeşitli yöntemleri arayışımızı bu yaz Bodrum’da bulduk. Bu model verimliliği ve sinerjiyi artıracak” dedi.

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Workinton Kurucu Ortağı ve CEO’su Enis Cevahircioğlu, “Pandemiyle pek çok şirket ve kurum hızlı bir dönüşüm sürecine girdi. Mesai kavramı yerini görev ve iş bazlı sisteme bıraktı. Sahil lokasyonlarımızla hem kurumlardan hem de üyelerimizden çok olumlu geri dönüşler aldık. Bu dönüşler sayesinde de ‘beach ofis’ konseptimizi bir seviye öteye taşıma cesareti elde etmiş olduk. Şimdi de bu ortaklıkla birlikte ‘her yer ofis’ konseptini hayata geçiriyoruz” değerlendirmesinde bulundu.