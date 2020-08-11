Koronavirüs ile sağlık çalışanlarının da yıpranma payı gündemde.

Yıpranma payı bazı zor mesleklerde çalışan işçilerin elde ettiği bir hak olarak biliniyor. SGK tarafından çalışanlara sağlanan fiili hizmet süresinden yararlanma hakkı olan meslek gurubu çalışanları, 5 ila 10 yıl çalışarak erken emekli olma fıratı sunulmakta.

Çalışma koşulları ağır olan mesleklerden daha çabuk emekli olunmasını sağlayan yıpranma payı, hangi meslekleri kapsıyor? Yıpranma payının dahil olduğu meslekler geçtiğimiz yıl çıkarılan torba yasa ile belirlendi.

EKONOMİ Yıpranma payı nedir?

Peki, mesleki yıpranma payı nedir? Yıpranma payını kimler nasıl alabilir? Erken emeklilik için beş formül nedir?

Memurlar arasında yıpranma payı olarak da bilinen Fiili Hizmet Süresi Zammından faydalanan 20 meslek grubunu bu haberimizde ele alacağız. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile belirlenen yıpranma hakkı (fiili hizmet süresi zammı) kapsamındaki kişiler ve avantajları haberimizde.





HAYAT Yıpranma payının detayları belli oldu

Fiili hizmet süresi zammı normal çalışma süresi olan 360 günün üzerine çalıştığı riskli sektöre ve kanunun bu sektörde tanıdığı artı süreye göre fazladan hizmet süresi ekleniyor.

Fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı) nasıl uygulanıyor?

Örneğin, cıva üretiminde çalışan bir işçinin fiili hizmet zammı 90 gün; bu işte 12 ay çalışıldığında 15 ay çalışmış sayılıyor ve hem prim gün sayısı artıyor hem de erken emekli olma imkanını elde ediyor. Bir başka anlatımla, normal şartlarda 360 gün çalışılması gerekirken, cıva üretiminde çalışanlar bir yıl içinde 450 gün çalışmış sayılıyor.

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EKONOMİ Erken emeklilik müjdesi

Madenlerde çalışanlar için bu süre daha fazla 180 gün, yani 6 ay. Yeraltı madenlerinde çalışan bir işçi 360 gün çalıştığında fiili hizmet süresi zammı uygulandığında 540 gün çalışmış sayılıyor; bu da emekliliğe ciddi katkı sağlıyor.

Yıpranma payından en fazla yararlan meslek grubu

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklanan erken emeklilik meslek listesinde birçok riskli meslek grubu yer almakta. Bu meslekler arasından en dikkat çekeni de Madenciler. Madenci olarak çalışan kişilerin bir yıllık hizmet süreleri bir buçuk yıl olarak kabul edilecek. En yüksek hizmet zammı maden çalışanlarına verilmekte.

EKONOMİ Erken emeklilik için 5 formül

Yıpranma payını kimler nasıl alabilir?

Bu kapsamda 60 günden 180 güne kadar yıpranma payı hakkı tanınan meslek grupları şunlar:

-Çimento fabrikaları

-Kurşun ve arsenik işleri

-Cam fabrika ve atölyeleri

-Alüminyum fabrikaları

-Diş hekimi

-Eczacı

-Ebeler

-Madencilik

-Döküm fabrikaları

-Sahil Güvenlik

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