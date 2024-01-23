Mevduat ve Katılım Fonu Yönetmeliğinde değişiklik: Sözleşme türüne göre havuz oluşturulabilecek

Buna göre, katılma hesapları için sözleşme türüne göre ayrı havuz oluşturma imkanı sağlanmasına onay verilirken, "Mevduat ve Katılım Fonu" ile ilgili yönetmelikte değişiklik yapılarak günlük birim değerler hesaplama tablosu kaldırıldı.