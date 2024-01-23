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Ekonomi

Mevduat ve Katılım Fonu Yönetmeliğinde değişiklik: Sözleşme türüne göre havuz oluşturulabilecek

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK), Mevduat ve Katılım Fonu Yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeye göre katılma hesapları için sözleşme türüne göre ayrı havuz oluşturma imkanı sağlanmasına onay verilirken, "Mevduat ve Katılım Fonu" ile ilgili yönetmelikte değişiklik yapılarak günlük birim değerler hesaplama tablosu kaldırıldı.

10:14 - 23/01/2024 Salı
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK), "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği"nde değişikliğe gitti.


BDDK'nin söz konusu kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Buna göre, katılma hesapları için sözleşme türüne göre ayrı havuz oluşturma imkanı sağlanmasına onay verilirken, "Mevduat ve Katılım Fonu" ile ilgili yönetmelikte değişiklik yapılarak günlük birim değerler hesaplama tablosu kaldırıldı.

Kararda, kişilerin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kanıtlanabilir onay veya talep olmadan kişiler adına kredili dahil herhangi bir hesap açılamayacağı, hesap limit artışı ve kredili hesaptan herhangi bir tahsilat yapılamayacağı belirtildi


Ayrıca, zamanaşımına uğrayan hesaplar için asgari limit tutarı olan 250 liranın Fonun görüşü alınarak değiştirilebilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna yetki verildiği duyuruldu.





#BDDK
#mevduat ve katılım fonu
#Resmi Gazete
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