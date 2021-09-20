MG’nin şarjlı hibrit modeli ön siparişe sunuldu

Yenilikçi hibrit motoru, C SUV segmentindeki rakiplerine kıyasla avantajlı boyutları ve yüksek donanımıyla ön plana çıkan EHS PHEV, Aralık ayında ülkemizde kullanıcılarıyla buluşacak. MG EHS PHEV Comfort 649 bin liradan ön satışa sunulurken, EHS PHEV Luxury ise 689 bin liradan kullanıcılarıyla buluşuyor.
MG Türkiye Marka Direktörü Tolga Küçükyumuk, “Herkes 60 bin lira kapora ödeyerek ön satış için açıklamış olduğumuz fiyatları sabitleme şansını elde edebilecek. Fosil yakıtlı otomobilini yenilemek isteyen müşterilerimize sağladığımız 50 bin lira ‘Elektrikliye Geçiş Desteği’, bu çevreci ve üstün performanslı otomobile sahip olmayı kolaylaştıracak” diye konuştu.