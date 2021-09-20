Ekonomi MGnin şarjlı hibrit modeli ön siparişe sunuldu
OTOMOTİV

MG’nin şarjlı hibrit modeli ön siparişe sunuldu

MG’nin ilk şarj edilebilir hibrit modeli yeni MG EHS PHEV Türkiye’de ön satışa sunuldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MG’nin şarjlı hibrit modeli ön siparişe sunuldu
Arşiv

Yenilikçi hibrit motoru, C SUV segmentindeki rakiplerine kıyasla avantajlı boyutları ve yüksek donanımıyla ön plana çıkan EHS PHEV, Aralık ayında ülkemizde kullanıcılarıyla buluşacak. MG EHS PHEV Comfort 649 bin liradan ön satışa sunulurken, EHS PHEV Luxury ise 689 bin liradan kullanıcılarıyla buluşuyor.

MG Türkiye Marka Direktörü Tolga Küçükyumuk, “Herkes 60 bin lira kapora ödeyerek ön satış için açıklamış olduğumuz fiyatları sabitleme şansını elde edebilecek. Fosil yakıtlı otomobilini yenilemek isteyen müşterilerimize sağladığımız 50 bin lira ‘Elektrikliye Geçiş Desteği’, bu çevreci ve üstün performanslı otomobile sahip olmayı kolaylaştıracak” diye konuştu.

9 bin oto ekspertizinin standart belgesi yok
EKONOMİ
9 bin oto ekspertizinin standart belgesi yok

Skoda Türkiye hedef küçülttü
EKONOMİ
Skoda Türkiye hedef küçülttü

Ucuz motosiklet otomobile rakip
EKONOMİ
Ucuz motosiklet otomobile rakip
Abone Ol Google News
İstanbuldatorbacı operasyonu

İstanbul'da
'torbacı' operasyonu

Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İzmirde kiracı cinneti

İzmir'de kiracı cinneti

​Evden çıkarılmak istenince tüm eşyaları sokağa attı.
ABD sınırları hareketlenecek

ABD sınırları hareketlenecek

​Biden yönetimi mülteci sınırını gelecek yıl 125 bine çıkaracak.
İzmirliye kötü haber

İzmirliye kötü haber

Meşhur gevrek ve boyoza yüzde 25 zam geldi.
Başına gelmeyen kalmadı

Başına gelmeyen kalmadı

​Amasyalı damada önce yumurta saldırısı sonra un, yağ ve sirkeli su.
Bir günde<br>ikinci yangın çıktı

Bir günde
ikinci yangın çıktı

Alev alev yanan tekne küle dönerek battı.
Erdoğan ABD'li iş <br>insanlarıyla buluştu

Erdoğan ABD'li iş
insanlarıyla buluştu

'Türkiye küresel ticarette giderek daha fazla ön plana çıkıyor.'
İtalyan<br>medyası yazdı

İtalyan
medyası yazdı

"​Yunanlılar bizi dövüyordu, Türkiye sayesinde kurtulduk"
Teknofest zamanı

Teknofest zamanı

Festival ​bugün Atatürk Havalimanı'nda başlıyor.
Bunlar da özel <br>yurt fırsatçıları

Bunlar da özel
yurt fırsatçıları

Zam oranı yüzde 100'e vardı.
Fransa gemileri yakıyor

Fransa gemileri yakıyor

Bakan Parly, ​İngiliz mevkidaşı ile yapacağı görüşmeleri iptal etti.
Türkiye gereğini yaptı

Türkiye gereğini yaptı

​Mavi Vatan sınırları içinde doğalgaz araştırması yapan gemi engellendi.
Cehalet ya da ihanet

Cehalet ya da ihanet

​CHP'li Çeviköz'ün 'Mavi Vatan' yorumuna Fuat Oktay'dan tepki.
Türkiye'nin artan <br>gücünün sembolü

Türkiye'nin artan
gücünün sembolü

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi'ni açtı.
Provoke ettik <br>özür dileriz

Provoke ettik
özür dileriz

​Bu provokasyon ırkçılara bile fazla geldi.
Viral enfeksiyonlar artıyor

Viral enfeksiyonlar artıyor

'​Semptomu olan çocuklar 48 saat evde dinlensin.'
8 ölü 28 yaralı

8 ölü 28 yaralı

​Rusya'da üniversiteye silahlı saldırı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.