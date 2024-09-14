Ekonomi

Mikro ihracat yapmak isteyenler dikkat: Ticaret Bakanlığından yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığından mikro ihracat yapmak isteyenlere kolaylaştırıcı bir dizi düzenleme gerçekleştirildi. İlk kez mikro ihracat yapmak isteyenlerin, gümrük beyannamesi kapsamındaki sorgu ve transfer işlemleri otomatik yapılacak.

10:21 - 14/09/2024 Cumartesi
AA
Ticaret Bakanlığı (Foto: Arşiv)
Ticaret Bakanlığı (Foto: Arşiv)

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ilk kez mikro ihracat yapmak isteyen kişilerin, operatör hızlı kargo firması veya posta idaresince adlarına ilk defa BGB düzenlenmesi esnasında, gümrük idaresine başvurmaları ve gümrük idaresi tarafından Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası/vergi kimlik numarasının sorgu ve transfer işlemi yapılarak firma kaydı oluşturmasından sonra işlemleri gerçekleştirebildiği anımsatıldı.


Yapılan düzenlemeyle BGB kapsamındaki ilk gümrük işleminde gönderici hanesinde beyan edilen T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası üzerinden işlemin otomatik şekilde yapılabilmesinin sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, mikro ihracatın tabana yayılması ve ilk kez mikro ihracat yapmak isteyen genç ve kadın girişimcilerimiz ile KOBİ'lerimizin gümrük süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla BGB kapsamında ilk kez mikro ihracat yapmak isteyen firma ve gerçek kişilerin bu sorgu ve transfer işlemi için gümrük idaresine doğrudan başvurmasına gerek kalmadan BGB kapsamındaki ilk gümrük işleminde gönderici hanesinde beyan edilen T.C. kimlik numarası/ vergi kimlik numarası üzerinden işlemin otomatik şekilde yapılabilmesi sağlanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak ihracata dayalı büyüme modelimize her gün yeni gelişmeler ve adımlarla ekonomik büyüme ve refahımıza katkı sağlarken, ihracatçılarımızın işlemlerini kolaylaştırarak yanlarında olmaya devam edeceğiz"

Mikro ihracat nedir?

Mikro ihracat adından da anlaşılacağı üzere yurt dışına satış yapmak isteyen insanlar için bir ticaret türüdür. Mikro ihracat tutarı on beş bin Euro’dan düşük olan yurt dışı satışlarını kapsar. Bahsedilen bu tutar tek seferde yapılan bir satış karşılığıdır. Kısacası bu değer belirli bir dönem içerisindeki toplam tutarı yansıtmaz. Bu kapsamda yapılan tek seferlik bir satışın on beş bin Euro’dan düşük olması gerekir. Ayrıca bilmeniz gereken bir diğer unsur ise bu tutara KDV dâhil değildir. Tüm bunlara ek olarak yapılan ihracatın mikro ihracat olması için satıştaki ürünlerin ağırlığının maksimum 300 kilogram olması gerekir.


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#Ticaret Bakanlığı
#basitleştirilmiş gümrük beyannamesi
#mikro ihracat
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