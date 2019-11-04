Ekonomi Milli elektrikli trende geri sayım Prototipinin yıl sonuna kadar raylara indirilmesi planlanıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Milli elektrikli trende geri sayım: Prototipinin yıl sonuna kadar raylara indirilmesi planlanıyor

Milli elektrikli trende geri sayım: Prototipinin yıl sonuna kadar raylara indirilmesi planlanıyor

Milli elektrikli tren dizisi prototipinin yıl sonuna kadar raylara indirilmesi, gelecek yıl test ve sertifikasyon süreçlerinin tamamlanarak seri üretime geçilmesi planlanıyor. 2022 yılında milli elektrikli lokomotifin seri üretimine başlanması, 2023 yılında da milli yüksek hızlı trenin prototipinin tamamlanması hedefleniyor. Raylı sistem araçları envanteri oluşturularak, yerli firmaların tasarım ve üretim kapasitesinin ortaya çıkarılması öngörülüyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli elektrikli tren dizisi prototipinin yıl sonuna kadar raylara indirilmesi, gelecek yıl test ve sertifikasyon süreçlerinin tamamlanarak seri üretime geçilmesi hedefleniyor.

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yapılan derlemeye göre, tüm raylı sistem araçlarının milli imkanlarla tasarımı ve yerli üretimi sağlanacak. Raylı sistem araç tedarikinde 2023 yılına kadar metro ve tramvay üretimi dahil önce yüzde 60, ardından yüzde 80 yerliliğe ulaşılacak. Kent içi ulaşımda kullanılan tramvay, hafif raylı sistem ve metro araçları için standartlar geliştirilerek, Kent İçi Araç Kayıt Sicil Sistemi oluşturulacak.

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosunda sona yaklaşıldı: 6 Kasım Çarşamba günü tören düzenlenecek
EKONOMİ
Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosunda sona yaklaşıldı: 6 Kasım Çarşamba günü tören düzenlenecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte raylı sistem araçlarında envanter çalışmasıyla talep ve tedarik planlaması gerçekleştirecek ve Sanayileşme İcra Kuruluna sunacak. Kurul, bu planlama kapsamında kamu alımları ve uzun vadeli sipariş yöntemlerine ilişkin karar verecek.

Raylı sistem araçlarının yerli üretiminde ilgili kuruluşlar arasında eş güdümün ve yerli katma değere ilişkin takibin sağlanması amacıyla kamu kurumlarıyla belediyelerin, üretilen milli araçları tedarik etmesi yönünde gerekli düzenleme ve finansal tedbirler hayata geçirilecek.

İstanbul Metrosu'nda ışık göründü
EKONOMİ
İstanbul Metrosu'nda ışık göründü

Milli YHT setlerinin tasarımı yapılıyor

Türkiye Vagon Sanayi AŞ'nin (TÜVASAŞ), yabancı firma lisansı altında dizel tren dizisi üretimiyle elde ettiği bilgi birikiminin, milli elektrikli tren dizisi üretiminde kullanılması amaçlanıyor.

  • Milli elektrikli tren dizisi üretimi kapsamında saatte 160 kilometre hıza uygun prototipin montajının bu yıl sonuna kadar tamamlanması ve aracın raylara indirilmesi planlanıyor. Bu tren dizisinin test ve sertifikasyon sürecinin gelecek yıl sonuçlandırılarak, seri üretime geçilmesi öngörülüyor.

Bununla birlikte milli elektrikli tren dizisinin geliştirilmesi ve yüksek hızlı tren setlerinin Ar-Ge çalışmalarında da kullanılabilmesi amacıyla saatte 225 kilometre hıza uygun şekilde tasarlanması çalışmalarına başlandı.

Milli elektrikli lokomotifin tasarım çalışmaları da gelecek yıl tamamlanacak.

TÜBİTAK tarafından projenin Ar-Ge faaliyetlerinin koordinasyonu ve kritik bileşenlerin prototip düzeyinde geliştirmelerine geçilecek. 2022 yılında milli elektrikli lokomotifin seri üretimine başlanması, 2023 yılında da milli yüksek hızlı trenin prototipinin tamamlanması hedefleniyor.

Satış ve markalaşmada yol haritası

Bu çalışmalara paralel olarak, üniversitelerle ortak çalışmalar yapılacak. Raylı sistem aracı ve yedek parçaları üreten kamu ve özel sektör kuruluşlarının kurumsal kapasiteleri artırılarak, satış, pazarlama ve markalaşma stratejileri oluşturulacak. Yurt dışı pazar ve ihracat imkanları da geliştirilecek.

Raylı sistemler alanında lisansüstü eğitim verecek üniversiteler, ilgili bölgelerdeki üretim potansiyeli dikkate alınarak belirlenecek ve eğitim programları hazırlanacak. Eskişehir'deki Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi devreye girecek.

Mahkeme kararını verdi

Mahkeme kararını verdi

​FETÖ'nün medya yapılanması davasında karar.
EYT ve af gündeme gelmedi

EYT ve af gündeme gelmedi

Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar.
Bu belirtilere dikkat!

Bu belirtilere dikkat!

​İl Sağlık Müdürlüğünden ıspanak zehirlenmelerine ilişkin açıklama.
Milli elektrikli trende geri sayım

Milli elektrikli trende geri sayım

Prototipinin yıl sonuna kadar raylara indirilmesi planlanıyor.
Zehirleyen ıspanakta ilaç şüphesi

Zehirleyen ıspanakta ilaç şüphesi

​Uzmanlar olası senaryoları yenisafak.com'a değerlendirdi.
Havada asılı<br>bir şehir<br>

Havada asılı
bir şehir

​Yunanistan'ın masalsı bir bölgesi Meteora.

"Sivil ölümlere sebep olduk"

"Sivil ölümlere sebep olduk"

​Hollanda, düzenledikleri saldırı hakkında itirafta bulundu.
'Barış Pınarı'<br>bölgesinde 1 şehit

'Barış Pınarı'
bölgesinde 1 şehit

​Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

Tarih belli oldu

Tarih belli oldu

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosunda sona yaklaşıldı.
YPG bayrağı dikmek isterken düşerek öldü

YPG bayrağı dikmek isterken düşerek öldü

​Himalaya'ya örgüt bayrağı dikmek isteyen YPG'li dağcı dağdan düştü.
İran'dan zeytin dalı

İran'dan zeytin dalı

​Ruhani, Kral Selman'a "barış mektubu" gönderdi.
Çiğ çiğ yedi

Çiğ çiğ yedi

​Pazarcılar çıkan haberlere tepki gösterdi.
Hedefi tutturacağız

Hedefi tutturacağız

​Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması.
Bakan Soylu'dan sert 'kayyum' açıklaması

Bakan Soylu'dan sert 'kayyum' açıklaması

​Fransa'da Türkiye'yi şikayet eden İmamoğlu'na tepki gösterdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.