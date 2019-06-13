Ekonomi Milli Muharip Uçak ilk kez Paris Airshowda sergilenecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Milli Muharip Uçak ilk kez Paris Airshow’da sergilenecek

Milli Muharip Uçak ilk kez Paris Airshow’da sergilenecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Milli Muharip Uçak’ın (MMU) birebir modelini ilk kez Uluslararası Paris Airshow’da sergileyecek. Fransa’nın Paris Le Bourget havalimanında 17.’si olacak olan Uluslararası Paris Airshow 17 Haziran-23 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ilk kez görücüye çıkacak olan MMU modelinin dışında ATAK, ANKA, HÜRJET ve GÖKBEY ürünlerini sergileyecek. ATAK helikopteri ise tüm fuar boyunca uçuş gösterisi yapacak.

Haber Merkezi IHA
Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi’nin birebir modeli ilk defa Paris’te görücüye çıkacak.
Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi’nin birebir modeli ilk defa Paris’te görücüye çıkacak.

Dünyanın en büyük havacılık ve uzay fuarlarından olan Paris Air Show’da Türkiye için çok önemli ve tarihi bir gelişme yaşanacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin ana yüklenici olduğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi’nin birebir modeli ilk defa Paris’te görücüye çıkacak. Türkiye böylece, yeni nesil uçak kategorisinde önemli bir yere sahip olan ve dünyada ABD, Rusya ve Çin’den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek alt yapı ve teknolojiye sahip olduğunu bir kez daha gösterecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin projede ana hedefleri doğrultusunda muharip uçak tasarımı, üretimi, sertifikasyonu artırarak, tüm yerli ve milli imkanlar devreye sokulacak. Dünyanın en büyük fuarı Uluslararası Paris Airshow’da ilk kez kamuoyu tarafından görülecek MMU rüzgarının yanında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin ürünleri damga vuracak.

İHA
Paris Air Show’da Türkiye için çok önemli ve tarihi bir gelişme yaşanacak.

Milli Muharip Uçağının ilk defa görücüye çıkacak olması ile ilgili konuşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, “Türkiye’nin en önemli projesini yürütmenin verdiği gururu bir üst noktaya taşıdık. Dünya genelinde sayılı ülkelerin yaptığını yapacağız. Yapabileceğimizi de göstermek için ilk kez Paris’te Milli Muharip Uçağımızı sergileyeceğiz. Türkiye teknolojik altyapı olarak diğer ülkelerden farkının olmadığını göstermiş olacak. Bunun kararlılığı içerisinde çalışıyoruz. Şirket olarak disiplinli ve konsantre bir şekilde Türkiye’nin ilklerini yapmaya talibiz. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için şirketimizi büyütmeye ve mühendis ordusu kurmaya devam edeceğiz. Tüm nitelikli ve ‘ülkem için benim de payım olsun’ diyen mühendislerimizi bekliyorum. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, sizler için kapısını açtı. Sizlerden azim, kararlılık, sabır ve çalışmanızı bekliyoruz.”

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TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ HAKKINDA

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, sabit ve döner kanatlı hava platformlarından insansız hava araçları ve uzay sistemlerine kadar entegre havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin tasarım, geliştirme, modernizasyon, üretim, entegrasyon ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye’nin teknoloji merkezi konumunda olup; havacılık, uzay ve savunma sanayiinde küresel oyuncular arasında yer almaktadır.

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CHP, HDP ve İyi Parti'nin ortak İstanbul adayı İmamoğlu geçtiğimiz günlerde hakkı olmamasına rağmen Ordu Havalimanının VIP salonunu kullanmak istemiş ve kendisine izin verilmeyince Ordu Valisi Seddar Yavuz'a 'it' diyerek hakarette bulunmuştu. CHP, İmamoğlu'nun küfür ettiği skandal görüntüleri örtbas etmek için Ordu Valisi Seddar Yavuz'un geçtiğimiz 23 Nisan'da bir okulda Atatürk'e hakaret ettiği yalanını ortaya attı. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in "bir öğretmenden duydum" diyerek attığı iftiraya karşı Ordu Valiliği, 23 Nisan günü bahsedilen toplantının konuşma tutanağını yayınladı. Ordu Valisi Yavuz ise "Bu iftiranın altında yatan nedeninin havalimanında yaşanan VIP işgali olayı olduğunu, kamuoyu da, ben de çok iyi biliyorum" dedi.

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