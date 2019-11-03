Ekonomi Milli Tren Projesinde çalışacak 12 mühendis alınacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Milli Tren Projesi'nde çalışacak 12 mühendis alınacak

Türkiye Vagon Sanayi AŞ (TÜVASAŞ) Genel Müdürlüğünün, Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan ilanına göre, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre üniversitelerin "makine, elektrik-elektronik, endüstri, metalurji-malzeme, yazılım ve bilgisayar mühendisliği" bölümlerinden mezun olan 12 sözleşmeli mühendis alımı yapılacak.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

TÜVASAŞ, Milli Tren Projesi'nde çalışacak 12 sözleşmeli mühendis alacak.

Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan ilanına göre başvuru sonunda yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak adaylardan, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış, son 5 yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS) ve E-YDS sınavından en az C seviyesinde İngilizce bildiğine ilişkin belge sahibi veya ÖSYM tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan denkpuana sahip olmaları isteniyor.

Gerekli şartları taşıyan adaylar, 22 Kasım mesai bitimine kadar "www.tuvasas.gov.tr" adresi üzerinden başvuruda bulunabilecek.

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