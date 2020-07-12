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OTOMOTİV

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber: Yargıtay’dan ’pert araç’ kararı

İkinci el otomobil fiyatlarında hareketlilik arttı.Yargıtay ise milyonlarca araç sahibini ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme; piyasa değerinden ucuz alınan aracın ’pert olduğunun’ bilindiği kanaatinin yanlış olduğuna, ağır hasarlı aracı herhangi bir bilgilendirme yapmadan vatandaşa satmanın yasal olmadığına hükmetti.

Haber Merkezi İHA
Yargıtay hasarlı araç kararını açıkladı.
Yargıtay hasarlı araç kararını açıkladı.

Aldığı maaşından tasarruf ederek yıllarca hayalini kurduğu aracı satın alan vatandaş, aracın sigortasını yaptırmak için gittiği acentada hayatının şokunu yaşadı. Aracın pert olduğunu öğrenen mağdur vatandaş, noter kanalıyla araçta gizli ayıp olduğunu satıcıya bildirdi. Buna rağmen taleplerine cevap alamayan mağdur tüketici, Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yolunu tutttu.

  • Aracın sigorta ve kasko işlemlerini yaptırmak için başvurduğu sırada pert kayıtlı olduğunu öğrendiğini, davalının satış öncesinde bu konuda kendisine bilgi vermediğini öne sürdü. Aracın pert kayıtlı olmasının gizli ayıp olarak değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürerek, gizli ayıplı aracın iadesine ve 14 bin 900 TL satış bedeli ile araç için yapmış olduğu 327 TL masraf dahil olmak üzere zararının davalıdan tahsiline karar verilmesini istedi.

Davalı, davanın reddini diledi.

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"Aracı piyasanın altında aldı, pert kaydını bilmesi gerekirdi"

Mağdur vatandaş, ikinci şoku mahkeme kararıyla yaşadı. Aracın piyasadan 6 bin lira daha düşük bir bedelle satın alınmasının pert kaydı olma ihtimalinin güçlendirdiğine dikkat çeken Mahkeme; aradaki bu farkın aracın ağır hasara uğramasından kaynaklanan değer kaybından kaynaklandığı ve davacının araçtaki ağır hasar durumunu bildiği veya bilebilecek durumda olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

Davacı, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 13. Hukuk Dairesi girdi.

İkinci el otomobile rağbet ve fiyat arttı, esnaf araç bulamıyor
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İkinci el otomobil pazarının merkezlerinden İzmir Otokent'te, bugünlerde hareketlilik yaşanıyor. Pazara gelen araçlar, kısa sürede alıcı buluyor.
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Koronavirüs salgını dolayısıyla otomobil fabrikalarının kapanmasının talepleri ikinci ele yönlendirdiği değerlendirilirken, Mayıs ayında, satışların bir önceki aya göre yüzde 15 ila 25 arasında arttığı belirtildi. Fiyatlardaki artış ivmesinin, yukarı doğru devam ettiği açıklandı.
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İzmir Otomobilciler ve Galericiler Derneği ile Otokent Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Demir, Koronavirüs nedeniyle de parası olan insanlar, torununa çocuğuna kıyamıyor. Onlar toplu taşıma kullanmasın diye ikinci el araç alıyorlar. Bunun sonrası ne oldu. Trafik de sıkışmaya başladı dedi. Artış oranlarından bahseden Demir, Son 3-4 aydır 50 bin liraya aldıkları araç, bugün 65 bin oldu. Artışlar yüzde 15- 20'yi buldu, hatta daha da fazla bu oran dedi.
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Emlak bürosu sahibi Hakan Arslan (40), Araç almaya geldim. Bundan 3 ay önce aracımı satmıştım. Aynı aracı aynı paraya bulamadığımı gördüm. Bundan 3 ay önce 64 bin liraya sattığım araç için 84-85 bin lira isteniyor. Esnaf arkadaşlar, 'Sıfır otomobil üretilmiyor. İkinci el araçlara rağbet yoğunlaştığı için fiyatlar bu kadar yükseldi' diyor. Aracı bulana kadar aramaya devam edeceğim diye konuştu.
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İkinci el otomobil satışı yapan bir firmanın sahibi evli ve 4 çocuk babası Kadir Gültekin (38), Şu an ikinci el piyasası yüksek. Gittikçe de yükseliyor. Sıfır araç üretilmediği için bu durum, ikinci el satışlarını etkiledi. Talep çok. Ancak biz araç da bulamıyoruz. Bu şekilde nasıl gidecek, bilemiyoruz. Bir önceki aya göre yüzde 20 ila 25 arasında bir artış söz konusu. Sattığımız aracın yerine yeni bir araç bulamıyoruz dedi.
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Bir diğer firma sahibi evli ve 1 çocuk babası Burak Emre Akata (42) da, Sıfır araçlar üretilmiyor koronavirüsten dolayı. İkinci el fiyatları arttı. Sattığımız aracın yerine yenisini koyamıyoruz. Araç fiyatları yüzde 20-25 arttı. İnternet sitelerinde bizden daha pahalı fiyatlar isteniyor. Gereksiz bir şekilde piyasa fiyatlarında bir şişme var. Bu konudan esnaf olarak çok muzdarip olduk. Üretim olmaya başladığı zaman inşallah piyasamız biraz oturmaya ve düzelmeye başlar dedi.
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İkinci el otomobile rağbet ve fiyat arttı, esnaf araç bulamıyor
İkinci el otomobile rağbet ve fiyat arttı, esnaf araç bulamıyor
Koronavirüs salgınıyla birlikte otomobil fabrikalarının kapanması nedeniyle ikinci el otomobile talep arttı. Araç fiyatları yüzde 15 ila 25 oranında artarken, esnaf ise satacak otomobil bulamamaktan dert yandı.

Emsal nitelikte bir karara imza atan Daire; "Borçlar Kanununun 223. maddesi hükmüne göre, alıcı satılanın durumunu işlerin olağan akışına göre imkân bulunur bulunmaz gözden geçirmek ve satılan da satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp görürse, bunu uygun bir süre içinde ona bildirmek zorundadır. Alıcı gözden geçirmeyi ve bildirim yapmayı ihmal ederse satılanı kabul etmiş sayılır.

Adi bir muayene ile meydana çıkarılamayacak bir ayıp sonradan çıkarsa bunu da derhal satıcıya haber vermelidir. Aksi takdirde satılanı bu ayıplı hali ile kabul etmiş sayılır. Davacı öğrendiği gizli ayıbı noterden düzenlenen ihtarname ile davalıya bildirmiştir. Davacı gizli ayıp nedeniyle derhal satıcılara ihbarda bulunmakla satılanı, açıklanan kanun hükmü gereğince ayıplı haliyle kabul etmemiştir." ifadelerine yer verdi.

Gerçeğinden ayırt edilemiyor: Otomobilde öldüren sahtekarlık
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  • Mahkemece, alınan bilirkişi raporu doğrultusunda aracın piyasa değerinden düşük satın alınması nedeniyle davacının ayıbı bildiğine kanaat getirilmiş ise de aracın piyasa değerinden düşük satın alınması davacının ayıbı bildiğine karine teşkil etmeyeceği vurgulandı. Dava konusu araçta bulunan ayıbın davacıdan gizlenmediğinin ispat yükü davalı tarafta olduğu hatırlatıldı.

Kararda; "Hal böyle olunca; mahkemece, açıklanan hususlar göz önünde tutularak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, aksi düşüncelerle yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. Kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir." denildi.

İkinci el oto pazarı ’korona pazarı’ oldu
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Türkiye’de 1 Haziran’dan itibaren başlayan yeni normalleşme süreci ile birlikte koronavirüs vakalarında artışlar başladı.
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Artış yaşanan kentlerin başında gelen Diyarbakır’da normalleşme süreciyle birlikte 54 vatandaş hayatını kaybederken, 205 hasta da yatarak tedavi görmeye başladı. 20’sinin yoğum bakım, 6’sının solunum cihazına bağlı bulunduğu kentte 189 vatandaş da evde tedavi görüyor.
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Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı <br> <br> Diyarbakırlılar pazar günleri sabahın erken saatlerinde açılan ikinci el araç pazarına akın etti.
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Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı pazarda vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymazken maskesiz dolaştığı görüldü.
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Van’dan Diyarbakır’daki açık oto pazarına gelen Çağla Çelik, esnaf olduğunu ve araç almak için Van’dan Diyarbakır açık oto pazarına geldiğini söyledi.
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Çelik, Bakıyorum kimse tedbir almıyor, umursamıyor, çok dikkat etmemiz lazım. Araç alacağız, bakıyoruz. Şu anda piyasada yüksek, araçlar da kısıtlı. Bugün 40 bin liralık bir araba, piyasada 55-60 bin liraya çıkmış. Bir ay önce 50 bin liraya sattığımız araç, şu anda burada 60 bin lira dedi.
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İkinci el oto pazarı ’korona pazarı’ oldu
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İkinci el oto pazarı ’korona pazarı’ oldu
İkinci el oto pazarı ’korona pazarı’ oldu
Türkiye'de koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kentlerden biri olan Diyarbakır'da vatandaşlar, sabah saatlerinde açık oto pazarına akın etti. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşların maskesiz bir şekilde pazarlık yapması virüsün yayılmasına davetiye çıkardı.


“Kanunda tüketicinin doğru bilgilendirilmesi esas alınmıştır”

Bursa Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz da konu ile ilgili kısa bir açıklama yaparak, “Araç satışları ile ilgili derneğimize ciddi şikayetler gelmektedir. Özellikle son dönemde faizlerin aşağı çekilmesiyle birlikte yoğun bir alım satım gerçekleşiyor. Bu işlemlerde de tüketici mağduriyetine yol açan bazı satışlar olmaktadır. Burada her şeyden önce altını çizmek istediğim konu, 6502 Sayılı Tüketici Kanunu tüm satışlarda tüketicinin doğru bir şekilde bilgilendirilmesini esas kılmıştır.

Ayrıca Medeni Kanunumuzun ikinci maddesi de satıcıların dürüst bir satış yapmakla hükümlü olduklarına işaret etmektedir. Bu nedenle gerek sıfır, gerekse ikinci el satışlarda olsun satıcıların araçları ile ilgili tüketiciyi doğru bilgilendirmeleri gerekiyor. Aksi takdirde bu aracın iadesi ve kullandıkları paranın yasal faizi ile birlikte ödenmesini gerektiren süreç işletebilir” dedi.

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“Kişiden kişiye satışlara dikkat”

Tüketicinin dikkat etmesi gereken noktaları da anlatan Yılmaz, “Kişiden kişiye satış olup olmadığına bakılması gerekiyor. Her ne kadar tüketici galeri üzerinden araç alıyor ise de notere gittiğinde şahıstan şahısa yapılıyor. Bu tür satışlarda tüketici, tüketici haklarından yararlanamamaktadır. Tüketici bu alım satımlarda bir tarafın mutlaka satıcı kimliğine sahip olması gerekmektedir. Aracı alırken, aracın trafiğe girdiği günden sattığı güne kadar olan sürecini, satıcı tarafından alıcı doğru bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu tüketicini kanunun bir hükmüdür” diye konuştu.

Alıcının bir şeyi biliyor olma ihtimali üzerinden değil, satanın sorumluluğu açısından ayıbın söylenmesi gerektiğine vurgu yapan Yılmaz, “Satıcı ürünün ayıbını söyleyerek satması gerekmektedir. Bu şekilde yapmadığı takdirde fiyat üzerinden tüketici sorumlu tutması kabul edilemez. Orada ürünün tüketicinin idrakine bırakması da kanuni açıdan da doğru sonuç getirmez. Kendisinin bildiğini karşı taraftan saklamak iade için yeterli bir sebeptir” dedi.

Kimsenin yüzüne bakmadığı ağır hasar kayıtlı otomobillere yoğun talep: Fiyatlar 75 bin TL'ye kadar düştü
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Otomotiv sektörünün üretimine darbe vuran pandemi nedeniyle, ikinci el araç piyasasında hareketlilik sürerken, fiyatlar ise giderek yükseliyor. Fahiş fiyatlar vatandaşın bütçesini zorladığı için son günlerde ağır hasar kayıtlı ve taksi çıkması olan otomobiller tercih edilmeye başlandı. Vatandaşların birkaç yıl öncesine kadar satın almaktan çekindiği otomobiller, şimdi binlerce lira daha uygun olmaları sebebiyle her cebe hitap ediyor.
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İkinci el piyasasının revaçta olduğunu ifade eden galerici Fahri Karlık, İkinci eller yüzde 35-40 oranında değerlendi. Bayilere sıfır araç gelmeye başladığında fiyatlar gevşemeye başlayacaktır. Bu durumdan dolayı vatandaşlar pert kayıtlı, ağır hasarlı araçlara yöneldi. Normal şartlarda 100 bin TL'lik bir araç eğer ağır hasar kayıtlıysa, fiyatı 75 bin TL'ye kadar düşüyor. Pert kayıtlı olduğu için fiyat piyasa değerinden 25-30 bin TL aşağı düşüyor. Alan kişiler de memnun oluyor, çünkü bu araçların motor ve yürüyen aksamında herhangi bir problem yok. Bunun yanı sıra taksi çıkması araçlar da tercih ediliyor. Taksi çıkması araçların ise normal araçlara göre fiyatı yüzde 40 daha aşağıda. Daha önceleri galerici esnafı olarak biz bile ağır hasarlı araç almıyorduk. Şimdi ise bu durum normalleşti. Aracı alırken ekspertiz yaptırıyoruz, satarken vatandaşı hasar kayıtlı olduğu konusunda bilgilendiriyoruz. Taksi çıkması araçlar ise genelde yorgun, bitkin oluyor. Fiyatlar yükselinceye kadar bu araçlar talep görmüyordu. Şimdi ise değersiz arabaların bile fiyatları yükseldiği için vatandaşlar da taksi çıkması alıp işini görmeyi daha mantıklı görüyor dedi.
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Ağır hasarlı araçların son dönemde tercih edildiğini ifade eden otomobil tamircisi Hikmet Öncel, Ağır hasarlı araçlar sigorta şirketlerince onarılıyor ve perte çıkıyor. Sigorta şirketleri bu araçları satıyor. İsteyen müşterimiz bu araçları pert halinde satın alıp yaptırabiliyor. Ağır hasarlı olan tamir edilmiş araçları da tercih edebiliyorlar. Şu anda benim tamirini üstlendiğim araçtan örnek verecek olursam, 2012 model 50 bin kilometredeki bir araç ağır hasar kaydı olduğu için 80 bin TL'ye satılacak. Hasar kaydı olmasaydı 140 bin TL civarında satılacaktı. Bu araçları tercih eden müşterilerimiz oluyor. Çok ağır hasarlı olan araçlar zaten hurdaya çıkıyor, ancak bu tarz arabaları satın almakta hiçbir sıkıntı yok diye konuştu.
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Araç satın almak için galerileri dolaşan vatandaşlardan Veli Güçlü, Kesemize uygun araçlar satın almaya çalışıyoruz. İkinci el araçların mutlaka yıpranma payı var. Motoru, yürüyeni, kasası oldukça önemli. Türk milleti pert kayıtlı olduğunda pek tercih etmiyor ama artık böyle bir şey kalmadı. Bir aracın ağır hasar kayıtlı olması önemli değil. Benim bütçeme uygun olması önemli. Taksi çıkması olabilir, boyalı, kazalı olabilir. Ben parasal olarak bana uygun olup olmadığına bakarım dedi.
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Kimsenin yüzüne bakmadığı ağır hasar kayıtlı otomobillere yoğun talep: Fiyatlar 75 bin TL'ye kadar düştü
İzmir'de, ikinci el otomobil satışlarında yoğunluk yaşanırken, fiyatlar yükselince ağır hasar kayıtlı ve taksi çıkması olan otomobillerin piyasası hareketlenmeye başladı. Birkaç yıl öncesine kadar çekimser yaklaşılan hasarlı otomobiller, şimdilerde binlerce lira daha uygun olmaları nedeniyle tercih ediliyor.

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor: 1997 model otomobili 70 bin liraya satın aldı
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Kırıkkale’de yaşayan Fatih Yunus Güzel, 1997 model Tofaş Doğan SLX marka otomobili yaklaşık 1 ay önce Aydın’ın Çine ilçesinden 70 bin liraya satın aldı.
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Kilometre yazmasın diye kurtarıcı ile getirdiği otomobilini iş yerinde sergileyen Güzel’in 8 bin 500 kilometredeki otomobili orijinalliği ve temizliğiyle görenleri şaşırtıyor.
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Fabrikadan ilk çıktığı gibi duran otomobil, saat gibi de çalışıyor. Her gün iç ve dış temizliği yapılan aracın değişen parçası da bulunmuyor.
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Otomobili ilk sahibinden aldım <br> <br> Genelde de yerli arabaları almayı tercih ettiğini ifade eden Fatih Yunus Güzel, internetten araştırarak bulduğu 1997 model otomobili ilk sahibinden 70 bin liraya satın aldığını söyledi.
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Otomobilin 8 bin 500 kilometrede olduğunu kaydeden Güzel, En son aldığımız aracımız da bu. Kilometresi şu anda 8 bin 500 kilometrede orijinal kilometresi. Fabrikadan çıktığıyla fabrika boyası. İçiyle dışıyla fabrikasyon bir araç. Bu aracımızı Aydın’dan Arif amcadan aldık. Kendisi çok güzel korumuş çok güzel bakmış. Kendisi ilk sahibiydi..
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Biz de bu saatten sonra onun koruduğu kadar korumaya çalışacağız. Sevdiğimiz bir araç şu an aldık bakalım. Aldığımız günden beri taliplisi var. Kar elde etmek için aldığımız araç değil. Biz bunu sevdiğimiz için aldık dedi.
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Hem kilometresi düşük hem de temiz zor denk geliyor <br> <br> Aracı 70 bin liraya pazarlıksız satın aldığını belirten Güzel, Kilometresi düşük olduğu için ve arabanın kendisi temiz olduğu için. Hem kilometresi düşük hem de temiz zor denk geliyor. Bu aracı fabrikadan çıktığı gibi olduğu için aldık. İnternette 70 bin lira yazıyordu. 70 bin liraya pazarlıksız aldık...
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Buraya geldik muayenesi yoktu. Birkaç günü vardı. Kurtarıcı ile muayenesini yaptık. Şu anda da sehpaya kaldırdık. Bunun bezi var arada sırada tozunu alıyoruz. Arada da çalıştırıyoruz sıkıntı olmasın diye. Sehpada da yatırıyoruz şu an için ifadelerini kullandı.
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Fabrikadan çıktığı gibi duruyor 1997 model otomobili 70 bin liraya satın aldı
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Fabrikadan çıktığı gibi duruyor 1997 model otomobili 70 bin liraya satın aldı
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Fabrikadan çıktığı gibi duruyor 1997 model otomobili 70 bin liraya satın aldı
Fabrikadan çıktığı gibi duruyor: 1997 model otomobili 70 bin liraya satın aldı
Kırıkkale'de otomobil tutkunu bir kişi, orijinalliğini koruyan ve üzerinde koltuk naylonu bile duran 1997 model otomobili 70 bin liraya satın aldı.

12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya yeniledi: Paha biçilemez
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İnegöl'de yaşayan Ali Rıza Altunbay, 12 bin liraya aldığı Şahin marka aracını baştan aşağıya yeniledi. Altunbay, ses sisteminden, jantlarına kadar en ince ayrıntısına kadar yenilediği aracına 90 bin lira harcadı.
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Asgari ücretle bir fabrikada çalıştığını belirten Ali Rıza Altunbay, Aileme çok teşekkür ediyorum. Onların moral desteği ile bu aracımı yaptım. Bir arkadaştan aldım aracı. Bakımsız ve kullanılmayan araçtı. Sonrasında aracımı baştan aşağı yeniledim...
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Motor kısmından tutun, boyasına kadar yeniledim. 40 bin TL değerinde ses sistemi monte ettirdim. 12 bin TL’ye almıştım aracımı. Şu ana kadar 90 bin TL harcama yaptım” dedi.
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PAHA BİÇİLMEZ <br> <br> Aracın 100 bin TL’ye mal olduğunu ifade eden Altunbay, Gönlümde değeri paha biçilmez ama 100 bin TL’nin üzerindedir. Satmayı düşünmüyorum...
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. En büyük destekçim eşim. Eşim, ‘Nasıl mutlu oluyorsan, ne yapmak istiyorsan, yapabilirsiniz’ dedi. Sabahlara kadar aracımın başında durduğum zamanlar oldu. Allah eşimden razı olsun diye konuştu.
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18 yaşından beri bu aracı yapmayı hayal ettiğini belirten Altunbay, Bizden büyük ağabeylerimizin araçlarına bakıyorduk böyle. Sonrasında hayal haline geldi ifadelerini kullandı.
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5 KİŞİYLE GEZİYOR GİBİYİM <br> <br> Aracına monte ettiği cihaz ve malzemeler nedeniyle ağırlığının da arttığını aktaran Altunbay, Yeni donanımlarla beraber, aracımın ağırlığı 500 kilo arttı. Aracımın benzin deposunu sökmek zorunda kaldım donanımlar için. LPG ile çalışıyor. Aracımı arkadaşımın iş yerinde bırakıyorum. Gözüm gibi bakıyorum şeklinde konuştu.
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12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya yeniledi
Title
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya yeniledi
Title
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya yeniledi
Title
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya yeniledi
Title
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya yeniledi
Title
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya yeniledi
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya yeniledi: Paha biçilemez
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir fabrikada asgari ücretle çalışan Ali Rıza Altunbay (25), 12 bin TL'ye aldığı aracı 90 bin TL harcayarak modifiye etti. Aracını satmayı düşünmediğini belirten Altunbay, modifiye etmek için sıfır araç fiyatında 90 bin TL harcadığını söyledi. Altunbay, "Gönlümde değeri paha biçilmez ama 100 bin TL'nin üzerindedir. Satmayı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.


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