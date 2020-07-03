Satışlar arttı: Otomotiv pazarı yılın ilk yarısında yüzde 30 büyüdü

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ilk altı aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,2 artarak 254 bin 68 adet olarak gerçekleşti.

Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, pazar, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,2 artarak 203 bin 595 adet seviyesinde kaydedildi. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 30,2 artarak 50 bin 473 adede ulaştı.

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Haziranda hafif ticari araç pazarı yüzde 108,7 büyüdü

Yalnızca haziran değerlendirildiğinde, 2020 yılı haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı haziran ayına göre yüzde 66,3 artarak 70 bin 973 adet olarak belirlendi.

Bu dönemde otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,4 artışla 57 bin 67 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 108,7 artarak 13 bin 906 adet olarak kayıtlara geçti.

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Pazar, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 1,0 arttı

Diğer yandan, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 1,0 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 6,2 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 15,9 azaldı.

Benzinli otomobil satışları ilk sıradaki yerini korudu

Otomobil pazarı motor hacmine göre 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 31,7 artarak yüzde 95,1 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 6,9 azalarak yüzde 1,8 pay aldı.

2000cc üstü otomobil satışlarının payı ise yüzde 18,2 azalarak yüzde 0,2 olarak belirlendi.

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2020 yılı haziran ayı sonunda otomobil pazarı motor tipine göre, benzinli otomobil satışları 101 bin 998 adetle yüzde 50,1 pay alırken, dizel otomobil satışları 86 bin 684 adetle yüzde 42,6 pay aldı.

Otogazlı otomobil satışlarının payı 9 bin 36 adetle yüzde 4,4 olurken, 173 adet elektrikli ve 5 bin 704 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

FOTOĞRAF 7 İkinci el otomobil pazarının merkezlerinden İzmir Otokent'te, bugünlerde hareketlilik yaşanıyor. Pazara gelen araçlar, kısa sürede alıcı buluyor. Koronavirüs salgını dolayısıyla otomobil fabrikalarının kapanmasının talepleri ikinci ele yönlendirdiği değerlendirilirken, Mayıs ayında, satışların bir önceki aya göre yüzde 15 ila 25 arasında arttığı belirtildi. Fiyatlardaki artış ivmesinin, yukarı doğru devam ettiği açıklandı. İzmir Otomobilciler ve Galericiler Derneği ile Otokent Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Demir, Koronavirüs nedeniyle de parası olan insanlar, torununa çocuğuna kıyamıyor. Onlar toplu taşıma kullanmasın diye ikinci el araç alıyorlar. Bunun sonrası ne oldu. Trafik de sıkışmaya başladı dedi. Artış oranlarından bahseden Demir, Son 3-4 aydır 50 bin liraya aldıkları araç, bugün 65 bin oldu. Artışlar yüzde 15- 20'yi buldu, hatta daha da fazla bu oran dedi. Emlak bürosu sahibi Hakan Arslan (40), Araç almaya geldim. Bundan 3 ay önce aracımı satmıştım. Aynı aracı aynı paraya bulamadığımı gördüm. Bundan 3 ay önce 64 bin liraya sattığım araç için 84-85 bin lira isteniyor. Esnaf arkadaşlar, 'Sıfır otomobil üretilmiyor. İkinci el araçlara rağbet yoğunlaştığı için fiyatlar bu kadar yükseldi' diyor. Aracı bulana kadar aramaya devam edeceğim diye konuştu. İkinci el otomobil satışı yapan bir firmanın sahibi evli ve 4 çocuk babası Kadir Gültekin (38), Şu an ikinci el piyasası yüksek. Gittikçe de yükseliyor. Sıfır araç üretilmediği için bu durum, ikinci el satışlarını etkiledi. Talep çok. Ancak biz araç da bulamıyoruz. Bu şekilde nasıl gidecek, bilemiyoruz. Bir önceki aya göre yüzde 20 ila 25 arasında bir artış söz konusu. Sattığımız aracın yerine yeni bir araç bulamıyoruz dedi. Bir diğer firma sahibi evli ve 1 çocuk babası Burak Emre Akata (42) da, Sıfır araçlar üretilmiyor koronavirüsten dolayı. İkinci el fiyatları arttı. Sattığımız aracın yerine yenisini koyamıyoruz. Araç fiyatları yüzde 20-25 arttı. İnternet sitelerinde bizden daha pahalı fiyatlar isteniyor. Gereksiz bir şekilde piyasa fiyatlarında bir şişme var. Bu konudan esnaf olarak çok muzdarip olduk. Üretim olmaya başladığı zaman inşallah piyasamız biraz oturmaya ve düzelmeye başlar dedi. İkinci el otomobile rağbet ve fiyat arttı, esnaf araç bulamıyor İkinci el otomobile rağbet ve fiyat arttı, esnaf araç bulamıyor Koronavirüs salgınıyla birlikte otomobil fabrikalarının kapanması nedeniyle ikinci el otomobile talep arttı. Araç fiyatları yüzde 15 ila 25 oranında artarken, esnaf ise satacak otomobil bulamamaktan dert yandı.

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Sedan zirveyi bırakmıyor

Haziran sonunda otomobil pazarı segmentlere göre, pazarın yüzde 85,7’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 123 bin 384 adetle yüzde 60,6 pay, B segmenti otomobiller de 50 bin 271 adetle yüzde 24,7 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 44,1 payla yine sedan otomobiller oldu.Sedan otomobilleri, yüzde 27,6 payla SUV ve yüzde 25,2 payla da hatchback takip etti.

FOTOĞRAF 24 Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgını, küresel çapta otomotiv üretimini ve pazarı olumsuz etkiledi. Türkiye’de ise özellikle yılın ilk aylarında sıfır otomobil tedarikinde yaşanan sıkıntılar, pandemi süreciyle daha da uzadı. 2019 yılının Aralık ayından 2020’nin Nisan ayına kadar olan dönemde, tüketici yeniden ikinci ele yönelirken, ikinci el fiyatları artmaya devam etti. Bu kapsamda Aralık-Nisan dönemine ait kapsamlı bir ikinci el analizi çıkarıldı. Verilerine göre; Aralık-Nisan döneminde, fiyatı en çok artan ikinci el 10 otomobil markası: 2016 model Honda Civic 1.6 i-VTEC Eco. Değeri yüzde 24 artış gösterdi: 152 bin TL 2015 model Ford Focus 1.5 TDCI. Değeri yüzde 23,75 arttı: 128 bin TL 2015 model Dacia Duster 1.5 DCI 4x4. Değeri yüzde 22,22 arttı: 123 bin TL 2011 model BMW 520d Msport. Değeri yüzde 21,96 arttı: 233 bin TL 2017 model Hyundai i20 1.4 MPI. Değeri yüzde 21,22 arttı: 118 bin TL 2014 model Volkswagen Golf 1.6 TDI Midline Plus. Değeri yüzde 20 arttı: 115 bin TL 2015 model Volkswagen Jetta 1.6 TDI Tredline. Değeri yüzde 19,96 arttı: 131 bin TL 2015 model Citroen C-Elysse 1.6 HDI Değeri yüzde 19,87 arttı: 73 bin TL 2016 model Dacia Duster 1.5 DCI 4x4. Değeri yüzde 19,50 arttı: 106 bin TL 2015 model Ford Focus 1.5 TDCI Titanium Değeri yüzde 19 arttı: 146 bin TL Koronavirüs döneminde fiyatı en fazla artan 10 ikinci el otomobil markası Yeni Tip Koronavirüs salgını, küresel çapta otomotiv üretimini ve pazarı olumsuz etkilerken ikinci el otomobil fiyatlarını ise yükseltti. İşte Aralık-Nisan döneminde, fiyatı en çok artan ikinci el 10 otomobil markası. BiP'te paylaş

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Ticaride ilk tercih van

Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre, van gövde tipi yüzde 75,5 payla en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 11,6 payla ikinci sırada yer aldı.

Bunları, yüzde 6,8'le pick-up ve yüzde 6,2 ile de minibüs takip etti.

FOTOĞRAF 11 Kırıkkale’de yaşayan Fatih Yunus Güzel, 1997 model Tofaş Doğan SLX marka otomobili yaklaşık 1 ay önce Aydın’ın Çine ilçesinden 70 bin liraya satın aldı. Kilometre yazmasın diye kurtarıcı ile getirdiği otomobilini iş yerinde sergileyen Güzel’in 8 bin 500 kilometredeki otomobili orijinalliği ve temizliğiyle görenleri şaşırtıyor. Fabrikadan ilk çıktığı gibi duran otomobil, saat gibi de çalışıyor. Her gün iç ve dış temizliği yapılan aracın değişen parçası da bulunmuyor. Otomobili ilk sahibinden aldım <br> <br> Genelde de yerli arabaları almayı tercih ettiğini ifade eden Fatih Yunus Güzel, internetten araştırarak bulduğu 1997 model otomobili ilk sahibinden 70 bin liraya satın aldığını söyledi. Otomobilin 8 bin 500 kilometrede olduğunu kaydeden Güzel, En son aldığımız aracımız da bu. Kilometresi şu anda 8 bin 500 kilometrede orijinal kilometresi. Fabrikadan çıktığıyla fabrika boyası. İçiyle dışıyla fabrikasyon bir araç. Bu aracımızı Aydın’dan Arif amcadan aldık. Kendisi çok güzel korumuş çok güzel bakmış. Kendisi ilk sahibiydi.. Biz de bu saatten sonra onun koruduğu kadar korumaya çalışacağız. Sevdiğimiz bir araç şu an aldık bakalım. Aldığımız günden beri taliplisi var. Kar elde etmek için aldığımız araç değil. Biz bunu sevdiğimiz için aldık dedi. Hem kilometresi düşük hem de temiz zor denk geliyor <br> <br> Aracı 70 bin liraya pazarlıksız satın aldığını belirten Güzel, Kilometresi düşük olduğu için ve arabanın kendisi temiz olduğu için. Hem kilometresi düşük hem de temiz zor denk geliyor. Bu aracı fabrikadan çıktığı gibi olduğu için aldık. İnternette 70 bin lira yazıyordu. 70 bin liraya pazarlıksız aldık... Buraya geldik muayenesi yoktu. Birkaç günü vardı. Kurtarıcı ile muayenesini yaptık. Şu anda da sehpaya kaldırdık. Bunun bezi var arada sırada tozunu alıyoruz. Arada da çalıştırıyoruz sıkıntı olmasın diye. Sehpada da yatırıyoruz şu an için ifadelerini kullandı. Fabrikadan çıktığı gibi duruyor 1997 model otomobili 70 bin liraya satın aldı Fabrikadan çıktığı gibi duruyor 1997 model otomobili 70 bin liraya satın aldı Fabrikadan çıktığı gibi duruyor 1997 model otomobili 70 bin liraya satın aldı Fabrikadan çıktığı gibi duruyor: 1997 model otomobili 70 bin liraya satın aldı Kırıkkale'de otomobil tutkunu bir kişi, orijinalliğini koruyan ve üzerinde koltuk naylonu bile duran 1997 model otomobili 70 bin liraya satın aldı.

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