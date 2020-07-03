Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Satışlar arttı Otomotiv pazarı yılın ilk yarısında yüzde 30 büyüdü
OTOMOTİV

Türkiye otomotiv pazarı yılın ilk yarısında yüzde 30 büyüdü: İşte Türkiye'nin tercih ettiği araçlar

Satışlar arttı: Otomotiv pazarı yılın ilk yarısında yüzde 30 büyüdü

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı haziran sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,2 artarak 254 bin 68 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2020 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,2 artarak 203 bin 595 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 30,2 artarak 50 bin 473 adede ulaştı. En çok tercih edilen gövde tipi yüzde 44,1 payla yine sedan otomobiller oldu. Ticari de ise yüzde 75,5 payla en çok van gövde tipi tercih edildi.

Haber Merkezi AA
Otomobil satışları, 2020 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,2 arttı.
Otomobil satışları, 2020 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,2 arttı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ilk altı aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,2 artarak 254 bin 68 adet olarak gerçekleşti.

  • Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, pazar, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,2 artarak 203 bin 595 adet seviyesinde kaydedildi. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 30,2 artarak 50 bin 473 adede ulaştı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Haziranda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 arttı
EKONOMİ
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Haziranda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 arttı

Haziranda hafif ticari araç pazarı yüzde 108,7 büyüdü

Yalnızca haziran değerlendirildiğinde, 2020 yılı haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı haziran ayına göre yüzde 66,3 artarak 70 bin 973 adet olarak belirlendi.

Bu dönemde otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,4 artışla 57 bin 67 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 108,7 artarak 13 bin 906 adet olarak kayıtlara geçti.

Yerli otomobil TOGG'un Gemlik'teki fabrikasının temeli bu ay atılıyor: 2022’de yollarda olacak
EKONOMİ
Yerli otomobil TOGG'un Gemlik'teki fabrikasının temeli bu ay atılıyor: 2022’de yollarda olacak

Pazar, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 1,0 arttı

Diğer yandan, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 1,0 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 6,2 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 15,9 azaldı.

Benzinli otomobil satışları ilk sıradaki yerini korudu

Otomobil pazarı motor hacmine göre 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 31,7 artarak yüzde 95,1 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 6,9 azalarak yüzde 1,8 pay aldı.

2000cc üstü otomobil satışlarının payı ise yüzde 18,2 azalarak yüzde 0,2 olarak belirlendi.

  • 2020 yılı haziran ayı sonunda otomobil pazarı motor tipine göre, benzinli otomobil satışları 101 bin 998 adetle yüzde 50,1 pay alırken, dizel otomobil satışları 86 bin 684 adetle yüzde 42,6 pay aldı.

Otogazlı otomobil satışlarının payı 9 bin 36 adetle yüzde 4,4 olurken, 173 adet elektrikli ve 5 bin 704 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

İkinci el otomobile rağbet ve fiyat arttı, esnaf araç bulamıyor
FOTOĞRAF 7
Title
İkinci el otomobil pazarının merkezlerinden İzmir Otokent'te, bugünlerde hareketlilik yaşanıyor. Pazara gelen araçlar, kısa sürede alıcı buluyor.
Title
Koronavirüs salgını dolayısıyla otomobil fabrikalarının kapanmasının talepleri ikinci ele yönlendirdiği değerlendirilirken, Mayıs ayında, satışların bir önceki aya göre yüzde 15 ila 25 arasında arttığı belirtildi. Fiyatlardaki artış ivmesinin, yukarı doğru devam ettiği açıklandı.
Title
İzmir Otomobilciler ve Galericiler Derneği ile Otokent Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Demir, Koronavirüs nedeniyle de parası olan insanlar, torununa çocuğuna kıyamıyor. Onlar toplu taşıma kullanmasın diye ikinci el araç alıyorlar. Bunun sonrası ne oldu. Trafik de sıkışmaya başladı dedi. Artış oranlarından bahseden Demir, Son 3-4 aydır 50 bin liraya aldıkları araç, bugün 65 bin oldu. Artışlar yüzde 15- 20'yi buldu, hatta daha da fazla bu oran dedi.
Title
Emlak bürosu sahibi Hakan Arslan (40), Araç almaya geldim. Bundan 3 ay önce aracımı satmıştım. Aynı aracı aynı paraya bulamadığımı gördüm. Bundan 3 ay önce 64 bin liraya sattığım araç için 84-85 bin lira isteniyor. Esnaf arkadaşlar, 'Sıfır otomobil üretilmiyor. İkinci el araçlara rağbet yoğunlaştığı için fiyatlar bu kadar yükseldi' diyor. Aracı bulana kadar aramaya devam edeceğim diye konuştu.
Title
İkinci el otomobil satışı yapan bir firmanın sahibi evli ve 4 çocuk babası Kadir Gültekin (38), Şu an ikinci el piyasası yüksek. Gittikçe de yükseliyor. Sıfır araç üretilmediği için bu durum, ikinci el satışlarını etkiledi. Talep çok. Ancak biz araç da bulamıyoruz. Bu şekilde nasıl gidecek, bilemiyoruz. Bir önceki aya göre yüzde 20 ila 25 arasında bir artış söz konusu. Sattığımız aracın yerine yeni bir araç bulamıyoruz dedi.
Title
Bir diğer firma sahibi evli ve 1 çocuk babası Burak Emre Akata (42) da, Sıfır araçlar üretilmiyor koronavirüsten dolayı. İkinci el fiyatları arttı. Sattığımız aracın yerine yenisini koyamıyoruz. Araç fiyatları yüzde 20-25 arttı. İnternet sitelerinde bizden daha pahalı fiyatlar isteniyor. Gereksiz bir şekilde piyasa fiyatlarında bir şişme var. Bu konudan esnaf olarak çok muzdarip olduk. Üretim olmaya başladığı zaman inşallah piyasamız biraz oturmaya ve düzelmeye başlar dedi.
Title
İkinci el otomobile rağbet ve fiyat arttı, esnaf araç bulamıyor
İkinci el otomobile rağbet ve fiyat arttı, esnaf araç bulamıyor
Koronavirüs salgınıyla birlikte otomobil fabrikalarının kapanması nedeniyle ikinci el otomobile talep arttı. Araç fiyatları yüzde 15 ila 25 oranında artarken, esnaf ise satacak otomobil bulamamaktan dert yandı.


Sedan zirveyi bırakmıyor

  • Haziran sonunda otomobil pazarı segmentlere göre, pazarın yüzde 85,7’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 123 bin 384 adetle yüzde 60,6 pay, B segmenti otomobiller de 50 bin 271 adetle yüzde 24,7 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 44,1 payla yine sedan otomobiller oldu.Sedan otomobilleri, yüzde 27,6 payla SUV ve yüzde 25,2 payla da hatchback takip etti.

Koronavirüs döneminde fiyatı en fazla artan 10 ikinci el otomobil markası
FOTOĞRAF 24
Title
Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgını, küresel çapta otomotiv üretimini ve pazarı olumsuz etkiledi.
Title
Türkiye’de ise özellikle yılın ilk aylarında sıfır otomobil tedarikinde yaşanan sıkıntılar, pandemi süreciyle daha da uzadı. 2019 yılının Aralık ayından 2020’nin Nisan ayına kadar olan dönemde, tüketici yeniden ikinci ele yönelirken, ikinci el fiyatları artmaya devam etti.
Title
Bu kapsamda Aralık-Nisan dönemine ait kapsamlı bir ikinci el analizi çıkarıldı.
Title
Verilerine göre; Aralık-Nisan döneminde, fiyatı en çok artan ikinci el 10 otomobil markası:
Title
2016 model Honda Civic 1.6 i-VTEC Eco.
Title
Değeri yüzde 24 artış gösterdi: 152 bin TL
Title
2015 model Ford Focus 1.5 TDCI.
Title
Değeri yüzde 23,75 arttı: 128 bin TL
Title
2015 model Dacia Duster 1.5 DCI 4x4.
Title
Değeri yüzde 22,22 arttı: 123 bin TL
Title
2011 model BMW 520d Msport.
Title
Değeri yüzde 21,96 arttı: 233 bin TL
Title
2017 model Hyundai i20 1.4 MPI.
Title
Değeri yüzde 21,22 arttı: 118 bin TL
Title
2014 model Volkswagen Golf 1.6 TDI Midline Plus.
Title
Değeri yüzde 20 arttı: 115 bin TL
Title
2015 model Volkswagen Jetta 1.6 TDI Tredline.
Title
Değeri yüzde 19,96 arttı: 131 bin TL
Title
2015 model Citroen C-Elysse 1.6 HDI
Title
Değeri yüzde 19,87 arttı: 73 bin TL
Title
2016 model Dacia Duster 1.5 DCI 4x4.
Title
Değeri yüzde 19,50 arttı: 106 bin TL
Title
2015 model Ford Focus 1.5 TDCI Titanium
Title
Değeri yüzde 19 arttı: 146 bin TL
Koronavirüs döneminde fiyatı en fazla artan 10 ikinci el otomobil markası
Yeni Tip Koronavirüs salgını, küresel çapta otomotiv üretimini ve pazarı olumsuz etkilerken ikinci el otomobil fiyatlarını ise yükseltti. İşte Aralık-Nisan döneminde, fiyatı en çok artan ikinci el 10 otomobil markası.


Ticaride ilk tercih van

Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre, van gövde tipi yüzde 75,5 payla en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 11,6 payla ikinci sırada yer aldı.

Bunları, yüzde 6,8'le pick-up ve yüzde 6,2 ile de minibüs takip etti.

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor: 1997 model otomobili 70 bin liraya satın aldı
FOTOĞRAF 11
Title
Kırıkkale’de yaşayan Fatih Yunus Güzel, 1997 model Tofaş Doğan SLX marka otomobili yaklaşık 1 ay önce Aydın’ın Çine ilçesinden 70 bin liraya satın aldı.
Title
Kilometre yazmasın diye kurtarıcı ile getirdiği otomobilini iş yerinde sergileyen Güzel’in 8 bin 500 kilometredeki otomobili orijinalliği ve temizliğiyle görenleri şaşırtıyor.
Title
Fabrikadan ilk çıktığı gibi duran otomobil, saat gibi de çalışıyor. Her gün iç ve dış temizliği yapılan aracın değişen parçası da bulunmuyor.
Title
Otomobili ilk sahibinden aldım <br> <br> Genelde de yerli arabaları almayı tercih ettiğini ifade eden Fatih Yunus Güzel, internetten araştırarak bulduğu 1997 model otomobili ilk sahibinden 70 bin liraya satın aldığını söyledi.
Title
Otomobilin 8 bin 500 kilometrede olduğunu kaydeden Güzel, En son aldığımız aracımız da bu. Kilometresi şu anda 8 bin 500 kilometrede orijinal kilometresi. Fabrikadan çıktığıyla fabrika boyası. İçiyle dışıyla fabrikasyon bir araç. Bu aracımızı Aydın’dan Arif amcadan aldık. Kendisi çok güzel korumuş çok güzel bakmış. Kendisi ilk sahibiydi..
Title
Biz de bu saatten sonra onun koruduğu kadar korumaya çalışacağız. Sevdiğimiz bir araç şu an aldık bakalım. Aldığımız günden beri taliplisi var. Kar elde etmek için aldığımız araç değil. Biz bunu sevdiğimiz için aldık dedi.
Title
Hem kilometresi düşük hem de temiz zor denk geliyor <br> <br> Aracı 70 bin liraya pazarlıksız satın aldığını belirten Güzel, Kilometresi düşük olduğu için ve arabanın kendisi temiz olduğu için. Hem kilometresi düşük hem de temiz zor denk geliyor. Bu aracı fabrikadan çıktığı gibi olduğu için aldık. İnternette 70 bin lira yazıyordu. 70 bin liraya pazarlıksız aldık...
Title
Buraya geldik muayenesi yoktu. Birkaç günü vardı. Kurtarıcı ile muayenesini yaptık. Şu anda da sehpaya kaldırdık. Bunun bezi var arada sırada tozunu alıyoruz. Arada da çalıştırıyoruz sıkıntı olmasın diye. Sehpada da yatırıyoruz şu an için ifadelerini kullandı.
Title
Fabrikadan çıktığı gibi duruyor 1997 model otomobili 70 bin liraya satın aldı
Title
Fabrikadan çıktığı gibi duruyor 1997 model otomobili 70 bin liraya satın aldı
Title
Fabrikadan çıktığı gibi duruyor 1997 model otomobili 70 bin liraya satın aldı
Fabrikadan çıktığı gibi duruyor: 1997 model otomobili 70 bin liraya satın aldı
Kırıkkale'de otomobil tutkunu bir kişi, orijinalliğini koruyan ve üzerinde koltuk naylonu bile duran 1997 model otomobili 70 bin liraya satın aldı.

12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya yeniledi: Paha biçilemez
FOTOĞRAF 13
Title
İnegöl'de yaşayan Ali Rıza Altunbay, 12 bin liraya aldığı Şahin marka aracını baştan aşağıya yeniledi. Altunbay, ses sisteminden, jantlarına kadar en ince ayrıntısına kadar yenilediği aracına 90 bin lira harcadı.
Title
Asgari ücretle bir fabrikada çalıştığını belirten Ali Rıza Altunbay, Aileme çok teşekkür ediyorum. Onların moral desteği ile bu aracımı yaptım. Bir arkadaştan aldım aracı. Bakımsız ve kullanılmayan araçtı. Sonrasında aracımı baştan aşağı yeniledim...
Title
Motor kısmından tutun, boyasına kadar yeniledim. 40 bin TL değerinde ses sistemi monte ettirdim. 12 bin TL’ye almıştım aracımı. Şu ana kadar 90 bin TL harcama yaptım” dedi.
Title
PAHA BİÇİLMEZ <br> <br> Aracın 100 bin TL’ye mal olduğunu ifade eden Altunbay, Gönlümde değeri paha biçilmez ama 100 bin TL’nin üzerindedir. Satmayı düşünmüyorum...
Title
. En büyük destekçim eşim. Eşim, ‘Nasıl mutlu oluyorsan, ne yapmak istiyorsan, yapabilirsiniz’ dedi. Sabahlara kadar aracımın başında durduğum zamanlar oldu. Allah eşimden razı olsun diye konuştu.
Title
18 yaşından beri bu aracı yapmayı hayal ettiğini belirten Altunbay, Bizden büyük ağabeylerimizin araçlarına bakıyorduk böyle. Sonrasında hayal haline geldi ifadelerini kullandı.
Title
5 KİŞİYLE GEZİYOR GİBİYİM <br> <br> Aracına monte ettiği cihaz ve malzemeler nedeniyle ağırlığının da arttığını aktaran Altunbay, Yeni donanımlarla beraber, aracımın ağırlığı 500 kilo arttı. Aracımın benzin deposunu sökmek zorunda kaldım donanımlar için. LPG ile çalışıyor. Aracımı arkadaşımın iş yerinde bırakıyorum. Gözüm gibi bakıyorum şeklinde konuştu.
Title
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya yeniledi
Title
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya yeniledi
Title
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya yeniledi
Title
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya yeniledi
Title
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya yeniledi
Title
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya yeniledi
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya yeniledi: Paha biçilemez
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir fabrikada asgari ücretle çalışan Ali Rıza Altunbay (25), 12 bin TL'ye aldığı aracı 90 bin TL harcayarak modifiye etti. Aracını satmayı düşünmediğini belirten Altunbay, modifiye etmek için sıfır araç fiyatında 90 bin TL harcadığını söyledi. Altunbay, "Gönlümde değeri paha biçilmez ama 100 bin TL'nin üzerindedir. Satmayı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.


Abone Ol Google News
Dört can kaybı 97 yaralı

Dört can kaybı 97 yaralı

Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.
Ayasofya mesajı

Ayasofya mesajı

Erdoğan, Levent'te cami temeli atılış törenininde konuştu.
Libyaya kritik ziyaret

Libya'ya
kritik ziyaret

​Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Libya'ya gitti.
Kaos sahneleri "prova" oldu

Kaos sahneleri "prova" oldu

​Bu filmleri izleyenler pandemiyi kolay atlattı...
Sürpriz konuk!

Sürpriz konuk!

Ayasofya yayına çıkan kedi İngilizlerin gündeminde
ABD'de<br>akılalmaz parti

ABD'de
akılalmaz parti

İlk koronavirüsü kapan parayı alıyor.

Bir garip olay

Bir garip olay

Kadın önce erkeği yumruklayıp tekmeledi, sonra el ele yürüdü.

​İçeride ve dışarıda operasyonların kaderini değiştirdi.
Erdoğan talimat verdi

Erdoğan talimat verdi

​Soylu, Koca ve Selçuk patlamanın olduğu bölgeyi havadan inceledi.

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

İşte maaşlara yansıyacak zam oranı.

Elektriğe yeni tarife geliyor

Elektriğe yeni tarife geliyor

​Bakan Dönmez açıkladı: Ağustos ayında başlıyor.

Almanya'dan<br>itiraf gibi sözler

Almanya'dan
itiraf gibi sözler

"Türkiye aleyhine öfke oluşturmak için kullanılıyor."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.