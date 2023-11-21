Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Acele edin son 9 gün

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla yapılan ek MTV düzenlemesi, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşınmıştı. AYM, ek MTV alınmasını öngören düzenlemenin iptali istemini oy birliğiyle reddetti. Bu kararın ardından gözler gecikme faiz oranı ve ikinci taksit dönemine çevrildi.





30 Kasım'da sona eriyor





Ek MTV'nin ilk taksitinin 6 Eylül'e kadar ödenmesi gerekiyordu. İlk taksit döneminde yaklaşık 13.2 milyar lira gelir elde edilmiş, hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si karşılanmıştı. İkinci taksitin ödeme süresi ise 30 Kasım'da sona erecek.





Ek MTV nereye ödenir?





Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığı'na ait 'gib.gov.tr' internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. Ayrıca, vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine de ödemede bulunulabilecek.





Satış ve devir yapılamayacak





Taşıtların satış ve devir işlemleri için MTV'nin ve ek MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor. Araç muayeneleri yapılmayacağı gibi trafikten çekme, hurda, dolayısıyla tescil kapatma işlemleri de gerçekleştirilemeyecek.





MTV gecikme faiz oranları arttı





14 Kasım 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren bu yeni düzenleme ile kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 2.5'ten yüzde 3.5'e yükseltildi.





Bu artış, TÜİK'in enflasyon verilerine dayanarak belirlenen yeniden değerleme oranlarına ek olarak devlete karşı ödenmesi gereken vergi borçlarına uygulanacak. Yapılandırılmamış ve son ödeme tarihi geçmiş tüm borçlarda geçerli olacak olan bu oran, özellikle trafik cezaları, pasaport ve ehliyet ücretleri gibi birçok kamu borcunu kapsayacak şekilde belirlendi.





Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, son olarak 21 Temmuz 2022 tarihinde yüzde 1 artışla yüzde 2.5'e çıkarılan gecikme faizleri, 14 Kasım 2023 tarihi itibarıyla yüzde 3.5'e yükseltildi.





Bu değişiklikle birlikte, özellikle yüklü trafik borcu olan vatandaşlar, borçlarını günü gününe ödemedikleri takdirde yüzde 3.5 oranındaki faizle karşı karşıya kalacaklar.





Hükümet, idari para cezaları, vergi borçları ve diğer kamu alacaklarına uygulanan faiz ve gecikme zamlarında değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, kamuya borç ödemelerinde uygulanan tecil faizi oranı yüzde 24'ten yüzde 36'ya yükseltildi. Tecil faizi, borcun vadesinde ödenmemesi durumunda alıcı tarafa uygulanan ek maliyeti ifade ediyor.















