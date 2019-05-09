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Ekonomi Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor Sağlık raporlarına ilişkin önemli karar
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sağlık raporlarına ilişkin Yargıtay'dan önemli karar

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Sağlık raporlarına ilişkin önemli karar

Yargıtay, çalışanların sağlık sorunu nedeniyle işe devamsızlıkları sonucunda iş sözleşmelerinde yaşanan fesihlere yönelik önemli bir karar aldı. Uzun süreli sağlık raporları sonrasında ortaya çıkan haklı fesihte çalışanın savunmasının alınıp alınmayacağına yönelik ortaya çıkan belirsizliğe ilişkin Yargıtay tarafından yayımlanan İçtihat Birleştirme kararında savunma alınmasına gerek olmadığına hükmedildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

Resmi Gazete'de yer alan Yargıtay'ın İçtihat Birleştirme kararında tüm çalışanları yakından ilgilediren önemli bir detay yer aldı.

Yargıtay, işçinin sağlık nedenleriyle aldığı sağlık raporları nedeniyle ortaya çıkan derhal fesihlere yönelik hukuk daireleri arasında ortaya çıkan görüş ayrılığına ilişkin noktayı koydu.
  • 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan açıklamaya uyan sağlık raporlarında ortaya çıkan haklı fesihte işçiden savunma alınması gerekmeyecek.

6 HAFTAYI AŞMASI HALİNDE İŞ SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Resmi Gazete'de İçtihat Birleştirme kararına göre; İşçinin sağlık nedenleriyle bekleme süresini aşan işe devamsızlığının bildirim süresine eklenecek 6 haftayı aşması nedeniyle işveren, iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshedebilecek.

SAVUNMA ALINMASINA GEREK YOK

4857 sayılı İş Kanunu’nun 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.” açıklamasına uyan sağlık raporları nedeniyle işveren tarafından yapılan derhal fesih nedeniyle işçiden savunma alınması da gerekmeyecek.
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