Milyonlarca emekli bu haberi bekliyordu: AK Parti'den ek zam açıklaması

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler , ekonomiye ilişkin torba teklifle ilgili basın toplantısında konuştu.





Güler açıklamasında şu ifadeleri kullandı:





"Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız yapıyorlar. Oransal artışlar, bütçe imkanları bunları bir bütün olarak değerlendirmemiz lazım. Hepsi masada değerlendiriliyordu ortaya çıkan net durum olmadığı için buradan herhangi bir şeyi söyleme imkanım yok.





Emeklilere ek zam yapılacak mı?





Emekli zammı için bakanlıklarda çalışmalar devam ediyor. Netleştiğinde komisyon ya da Genel Kurulda teklife eklenecek. Hepsi masada değerlendiriliyordu ortaya çıkan net durum olmadığı için buradan herhangi bir şeyi söyleme imkanım yok.





Kısa çalışma ödeneği





Kısa çalışma ödeneği devam ediyor. 2025 yılı 31 Aralık ve Cumhurbaşkanımıza uzatma yetkisi veriliyor. Şu ana kadar uygulamadan 650 bin kişinin yararlandığı baz alındığında istihdamın korunması adına önemli bir çalışmaydı süresi bittiği için süreyi uzatmış oluyoruz.





Yarın Meclis’imizde iç tüzük 59’uncu madde kapsamında Dışişleri Bakanımızın ve Milli Savunma Bakanı’mızın pençe kilit harekatı bölgesine sızma girişimi olarak Genel Kurul’umuzu bilgilendirme durumu söz konusu olacak. Yarınki gündemimiz bu şekilde. Daha sonraki günlerde de Somali Aden Körfezi’ndeki asker gönderme tezkeresi ile beraber Meclis çalışmalarımızın gündemi bu şekilde devam edecek.





İsrailli Antalyasporlu futbolcunun skandal davranışı





Toplum içinde ayrıştırıcı bir dil kullanan, kötülüğü ortaya koyan bir davranıştı. Böyle bir davranışı asla kabul etmeyeceğimizi belirtmek istiyoruz. Hukuk sistemi içinde gereken yapılacaktır.











