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Ekonomi

Milyonlarca emeklinin gözü zam haberinde: En düşük maaş 10 bin TL'ye çıkabilir

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı gelecek zam haberine çevrilmişken herkesin merak ettiği detaylar ortaya çıkmaya başladı. Bayram ikramiyesinin yüzde artışla iki bin TL'den üç bin TL'ye en düşük emekli maaşının ise 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkarılması bekleniyor.

08:37 . 5/06/2023 Pazartesi
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

Emekli maaşı alan milyonlarca vatandaş bayram ikramiyesi zammı bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesinde bu konuda önemli vaatler vermişti. Ramazan Bayramı öncesi neredeyse yüzde 80 oranında artan bayram ikramiyesine Kurban Bayramı öncesinde de artış yapılacak.


İddiaya göre bayram ikramiyesi zammı yüzde 50 olacak. Yani Ramazan bayramı öncesi 2000 TL olarak açıklanan emekli bayram ikramiyesi bu zam sonrasında 3000 TL olacak.

Emekliler kulislerde dolaşan rakamlardan memnun. Hatta bir an önce bu rakamların kamuoyuna duyurulması bekleniyor.


En düşük emekli maaşı 10.000 TL

Emekliye bir müjde de en düşük emekli maaşından geliyor. İddiaya göre en düşük emekli maaşına da Temmuz ayında ciddi bir artış bekleniyor. Mart ayında Cumhurbaşkanı kararıyla 7500 TL’ye yükselen en düşük emekli maaşının geleceği yeni rakam ise 10.000 TL olacak. Temmuz ayında bu rakam değişebilir ancak uzmanlar net 10.000 TL yönünde görüş bildiriyor.


Emekliye kademeli zam gelecek

4A 4B 4C ve EYT emeklisine maaş zammı konusunda başka haberler de var. Özellikle üst kademede maaş alan emeklilere büyük müjde verildi. 7500 TL ve üstü maaş alan emekliler için kademeli zam uygulamasına geçiliyor. Kademeli zam yüzde 45 oranından başlayacak. Yani Temmuz ayında devlet, emeklinin tüm taleplerini böylece karşılamış olacak.




#Emekli maaşı
#Maaş
#Bayram ikramiyesi
#İkramiye
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