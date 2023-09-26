Milyonlarca genç borsaya aktı: 2.8 milyar doları yönetiyorlar

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Son zamanlarda halka arzlarla birlikte borsada yatırımcı sayısı önemli ölçüde arttı.
10 yılda 19 puan arttı
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, borsada 15-29 yaş arası genç hisse senedi yatırımcısı sayısı son 10 yılda 19 puan, son 1 yılda ise yaklaşık 10 puan artarak yüzde 25,65 seviyesine çıktı.
1.6 milyon kişi 2.8 milyar dolarlık portföyü yönetiyor
Borsa İstanbul’da genç yatırımcı sayısı 2023 Ağustos’ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 288 artışla 1 milyon 599 bin 635 kişiye ulaştı.
Genç yatırımcı sayısı 2021’de 396 bin 309’a, 2022 yılında 412 bin 213’e, 2023 yılında ise 1 milyon 599 bin 635’e çıktı.