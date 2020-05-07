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Ekonomi Milyonlarca kişiyi ilgilendiren üç önemli düzenleme
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren üç önemli düzenleme

Sosyal güvenlik sisteminde uzun süredir talep edilen 3 önemli düzenleme yapılması planlanıyor. Kadınların sigortalı çalışmaya başlamadan önce doğan çocuklar için doğum borçlanması yapması, düşük ücretle çalışanlar için söz konusu olan çalıştıkça emekli aylığının düşmesinin önlenmesi ve işsizlik ödeneği alınan süreler için borçlanma hakkı tanınması gündemde.

Haber Merkezi Diğer
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı, 2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı Sosyal Güvenlik Sisteminin Sürdürülebilirliği Özel İhtisas Komisyonu raporunu yayımladı.

Raporda, plan döneminde sosyal güvenlik sistemine ilişkin hedef ve uygulama stratejilerine de yer verildi.

3 ÖNEMLİ DÜZENLEME

Habertürk'te yer alan habere göre; Rapordaki hedef ve stratejilerin bir kısmı 11. Kalkınma Planı’na da taşınırken, sigortalılık öncesi doğan çocuklar için doğum borçlanması hakkı getirilmesi, çalıştıkça azalan emekli aylığı formülünün değiştirilmesi ve işsizlik ödeneği sürelerine borçlanma hakkı gibi planda yer almayan hedefler dikkat çekti.

  • Bununla birlikte, planda yer almayıp özel ihtisas komisyonu raporunda yer verilen yurt dışı borçlanmaların zorlaştırılması ve maliyetinin artırılmasına ilişkin düzenleme geçen yılın ikinci yarısında hayata geçirildi.

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