Milyonlarca memurun beklediği üçüncü zam teklifi öncesi istişare yapıldı

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren Toplu Sözleşme Görüşmeleri’nde süreç 1 Ağustos’ta başladı. Kamu işveren heyetinin üçüncü ve son teklifi yarın sunması beklenirken, Memur Sen Genel Merkezi, 39 il temsilcisi ile yarın yapılacak olan son zam teklifine yönelik atılması gereken stratejik adımları istişare etti.





Memur-Sen 39. İl Temsilcileri Toplantısı 7. Dönem Toplu Sözleşme gündemiyle Memur-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Memur Sen Antalya Temsilcisi Eyüp Bülent Miran da Toplu Sözleşme Süreci ile ilgili talep ve önerilerini genel merkez yönetimine iletti.

Memur-Sen il temsilcilerinin de tek tek söz alarak görüşlerini belirttiği toplantıda; enflasyonist ortamda kamu işvereni tarafından verilen teklif ve bu teklife karşı hizmet kollarındaki kazanımların önemli olduğu görüşü istişare edildi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kritik bir zamanda önemli bir toplantı yaptıklarını belirterek, “Toplu sözleşmede son kavşağa girdik. Sizlerin de kamuoyunda takip ettiğiniz gibi bu dönemki toplu sözleşmede 967 talep masada ve böyle bir zeminde müzakere süreci ister istemez uzun sürüyor. Ön müzakere ile müzakere sürecinin birleştiği geleneğin dışına çıkıldığı bir dönem oluyor. Gelinen nokta itibariyle her talebi tek tek masada görüştük. Hizmet kollarında önemli bir aşamaya gelindi. Şu ana kadarki zamanı özellikle son günlerde verimli bir şekilde kullandık. Masa doğal olarak stresli geçiyor” ifadelerini kullandı.

Ali Yalçın, 4688 sayılı yasanın baştan sona ele alınmasına ihtiyaç olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Önümüzdeki yıl bunu çalışma konusunda prensipte anlaşmış durumdayız. Diğer taleplerimizle ilgili ciddi görüşmelerimiz oldu ve sonuç almak için ısrarımız sürüyor. Biz bu süreçte eylem ve söylemlerimizin dışında diplomasi boyutuyla kritik dokunuşlar yaptık.” "Karar ay sonuna kadar açıklanacak"





Hükümet, 22 Ağustos’ta son teklifini sunacak. Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler halinde, refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti. Konfederasyon, 2025 için ise 6’şar aylık dönemler halinde, refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti. Tarafların yine anlaşamaması durumunda ise 23 Ağustos’tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak. Bu aşamada kurul, en geç ay sonuna kadar memur zammı için toplu sözleşme kararını açıklayacak.











