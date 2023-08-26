Milyonlarca memurun gözü Hakem Kurulu'nda: İlk toplantı başladı

6 milyonu aşkın memur ve memur emeklisini ilgilendiren ve 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmeleri 22 Ağustos'ta sona erdi. Görüşmelerde, Kamu İşveren Heyeti ile sendikalar arasında 11 hizmet kolunun tamamında mutabakat sağlandı ancak 2024 ve 2025'teki zam oranında anlaşma sağlanamadı ve karar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na kaldı.