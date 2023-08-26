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Ekonomi

Milyonlarca memurun gözü Hakem Kurulu'nda: İlk toplantı başladı

Milyonlarca memurun zam pazarlığında anlaşma sağlanmamasının ardından gözler Hakem Kurulu'na çevrilmişti. 7. dönem kamu toplu sözleşmesinde Hakem Kurulu ilk toplantısı başladı.

12:19 . 26/08/2023 Saturday
Yeni Şafak
Memur zam oranını belirleyecek Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, ilk toplantısını yaptı

Memur zam oranını belirleyecek Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, ilk toplantısını yaptı

7'NCİ Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümet ve sendikalar arasında zam oranında uzlaşma sağlanamadığı için devreye giren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, ilk toplantısını bugün yaptı.


6 milyonu aşkın memur ve memur emeklisini ilgilendiren ve 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmeleri 22 Ağustos'ta sona erdi. Görüşmelerde, Kamu İşveren Heyeti ile sendikalar arasında 11 hizmet kolunun tamamında mutabakat sağlandı ancak 2024 ve 2025'teki zam oranında anlaşma sağlanamadı ve karar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na kaldı.

Nihai kararı verecek kurulun ilk toplantısı, bugün Sayıştay Başkanlığı'nda yapıldı. Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında 11 üyenin katılımıyla gerçekleşen toplantı, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Kurul, nihai kararını 31 Ağustos'a kadar verecek ve kurulun verdiği karara itiraz edilemeyecek.

#Memur maaş zammı
#Hakem Kurulu
#Kamu toplu sözleşmesi
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