Milyonlarca memurun gözü Hakem Kurulu'nda: İlk toplantı başladı

Memur zam oranını belirleyecek Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, ilk toplantısını yaptı
7'NCİ Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümet ve sendikalar arasında zam oranında uzlaşma sağlanamadığı için devreye giren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, ilk toplantısını bugün yaptı.
Nihai kararı verecek kurulun ilk toplantısı, bugün Sayıştay Başkanlığı'nda yapıldı. Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında 11 üyenin katılımıyla gerçekleşen toplantı, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Kurul, nihai kararını 31 Ağustos'a kadar verecek ve kurulun verdiği karara itiraz edilemeyecek.