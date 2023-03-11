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Ekonomi

Moody's iflas eden Silikon Vadisi Bankasının kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, iflas eden Silikon Vadisi Bankasının (SVB) kredi notunu düşürdüğünü bildirdi. SVB'nin iflası, 2008'de gerçekleşen küresel krizden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri olarak nitelendirildi.

07:31 . 11/03/2023 Cumartesi
AA
İflas eden Silikon Vadisi Bankası

İflas eden Silikon Vadisi Bankası

Moody's'den yapılan açıklamada, SVB Financial Group ile Silikon Vadisi Bankasının kredi notunun düşürüldüğünü, bunun ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumunun (FDIC), bankaya kayyum atamasından sonra geldiğine işaret edildi.

SVB'nin, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu 1,8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası hisse fiyatı dün yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetmişti.

Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın vadeli piyasada da kayıplarının sürmesiyle işlemleri askıya alınmıştı.

FDIC ise piyasalarda düşüşe neden olan SVB'ye kayyum atandığını bildirmişti. FDIC'den yapılan açıklamada, SVB'nin bu yıl iflasa uğrayan ilk FDIC sigortalı kurum olduğu kaydedilmişti.

SVB'nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri olarak nitelendirilmişti.


#Silikon Vadisi Bankası
#Moody's
#uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu
#iflas
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#düşürme
1 saat önce
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Moody's iflas eden Silikon Vadisi Bankasının kredi notunu düşürdü
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