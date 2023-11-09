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Ekonomi

Moody's küresel ekonomik büyümenin yavaşlamasını bekliyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, yüksek faiz oranlarının kredi kanalları aracılığıyla reel ekonomiye yayılmasıyla küresel ekonomik büyüme hızının 2024'te yavaşlayarak yüzde 2,1'e düşmesinin beklendiğini bildirdi.

12:01 - 9/11/2023 Perşembe
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Moody's

Moody's

Moody's, Küresel Makro Görünüm 2024-25 Raporu'nu "Devam eden küresel yavaşlamanın ortasında G20'nin büyüme dinamikleri farklılaşıyor" başlığıyla yayımladı.


Raporda, yüksek faiz oranları kredi kanalları aracılığıyla reel ekonomiye yayıldıkça küresel büyümenin 2024'te yavaşlayacağı aktarıldı.


Merkez bankalarının sıkı politika duruşunu sürdürmesi nedeniyle 2024'te talebin yavaşlamasıyla enflasyonun soğumaya devam edeceği belirtilen raporda, beklenmedik şoklar olmadığı sürece küresel büyümenin 2025'te güçlenmesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda, G20 ekonomilerinin büyüme hızının bu yıl yüzde 2,8, gelecek yıl yüzde 2,1 ve 2025'te yüzde 2,6 olmasının beklendiği belirtildi.


Moody's ağustos ayında yayımlanan tahminlerinde, G20 ekonomilerinin bu yıl yüzde 2,5 ve gelecek yıl yüzde 2,1 büyüyeceğini öngörmüştü.


Raporda, G20'nin gelişmiş ekonomilerinin bu yıl yüzde 1,7, gelecek yıl yüzde 1 ve 2025'te yüzde 1,8 büyüyeceğinin tahmin edildiği, gelişmekte olan ekonomilerin ise bu yıl yüzde 4,3, gelecek yıl yüzde 3,7 ve 2025'te yüzde 3,8 büyümesinin beklendiği aktarıldı.





#Moody's
#Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu
#Büyüme
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