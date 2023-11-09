Moody's küresel ekonomik büyümenin yavaşlamasını bekliyor

Moody's
Moody's, Küresel Makro Görünüm 2024-25 Raporu'nu "Devam eden küresel yavaşlamanın ortasında G20'nin büyüme dinamikleri farklılaşıyor" başlığıyla yayımladı.
Raporda, yüksek faiz oranları kredi kanalları aracılığıyla reel ekonomiye yayıldıkça küresel büyümenin 2024'te yavaşlayacağı aktarıldı.
Raporda, G20 ekonomilerinin büyüme hızının bu yıl yüzde 2,8, gelecek yıl yüzde 2,1 ve 2025'te yüzde 2,6 olmasının beklendiği belirtildi.
Moody's ağustos ayında yayımlanan tahminlerinde, G20 ekonomilerinin bu yıl yüzde 2,5 ve gelecek yıl yüzde 2,1 büyüyeceğini öngörmüştü.
Raporda, G20'nin gelişmiş ekonomilerinin bu yıl yüzde 1,7, gelecek yıl yüzde 1 ve 2025'te yüzde 1,8 büyüyeceğinin tahmin edildiği, gelişmekte olan ekonomilerin ise bu yıl yüzde 4,3, gelecek yıl yüzde 3,7 ve 2025'te yüzde 3,8 büyümesinin beklendiği aktarıldı.