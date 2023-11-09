Moody's küresel ekonomik büyümenin yavaşlamasını bekliyor

Türkiye'yi Avrupa ile arasında köprü olarak gören Çin otomotiv markaları, Türkiye operasyonlarını artırmaya devam ederken pazara sundukları elektrikli modellerle de rekabete ortak oluyor. Dünyanın lider elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin de dahil olmasıyla Türkiye otomotiv pazarında Çin menşeli marka sayısı 9'a yükseldi. Çin firmalarının Türkiye'deki toplam araç satışları yılın 10 ayında 43 bin 562'ye, Türkiye pazarından aldıkları pay da yüzde 4,54'e ulaştı