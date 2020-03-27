Ekonomi Moodys petrol fiyatlarının 2020de düşük kalacağını öngörüyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Moody's petrol fiyatlarının 2020'de düşük kalacağını öngörüyor

Moody's petrol fiyatlarının 2020'de düşük kalacağını öngörüyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, petrol ve doğal gaz fiyatlarının bu yıl düşük kalmaya devam etmesinin beklendiğini duyurdu. Moody's "Talepteki toparlanmayla ilgili belirsizlikler devam ediyor. Petrol fiyatları 2021'de de zayıf kalabilir" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Moody's koronavirüs ve petrolle ilgili değerlendirmede bulundu.
Moody's koronavirüs ve petrolle ilgili değerlendirmede bulundu.

Moody's'ten yapılan açıklamada, dünya genelinde koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ekonomik zararın yılın ikinci çeyreğinde süreceğinin tahmin edildiği belirtilirken, ekonomik temellerin yılın ikinci yarısında düzelmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Dünya genelinde petrol ürünleri talebinin sert düştüğüne dikkat çekilen açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin anlaşamamasının fiyatlarda aşırı dalgalanmaya neden olduğu vurgulandı.

  • Petrol fiyatlarının 2020 boyunca düşük kalmaya devam etmesinin beklendiğine yer verilen açıklamada, arzın azalmaya başlamasıyla petrol piyasasının yeniden kendini dengeleyebileceği aktarıldı.

Açıklamada, talepteki toparlanmayla ilgili belirsizliklerin devam ettiğinin altı çizilerek, petrol fiyatlarının 2021'de zayıf kalmasının da olası olduğu bildirildi.

Moody's, Brent türü ham petrolün varil fiyatının bu yıl 35-40 dolar bandında, gelecek yıl ise 45-50 dolar bandında seyredeceğini öngörüyor.

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