Ekonomi İki ay içinde ikinci revize Moodys Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini yükseltti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İki ay içinde ikinci revize: Moody's Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini yükseltti

Koronavirüs salgının etkisinden hızla çıkan Türkiye ekonomisinin büyüme tarafında yakaladığı ivme sonrası uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da peş peşe büyüme tahminlerine yönelik revizeye gidiyor. Son olarak Moody's artan ihracat geliri, istihdamdaki olumlu seyri ve pandeminin etkilerinden güçlenerek çıkan Türkiye ekonomisi için 2021 yılı için öngördüğü yüzde 6'lık büyüme tahminini yüzde 9'a çıkardı. Kuruluş Türkiye ekonomisine yönelik büyüme tahminini iki ay önce de revize etmişti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Moodys Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
Foto/arşiv

Moody's, Türkiye ekonomisi için Büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Kredi derelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini 2021 yılı için yüzde 6'dan yüzde 9'a çıkardı.

Moody's bugün yayınladığı "Global Makro Görünüm 2022-23" raporunda Türkiye ekonomisi için önemli açıklamalarda bulundu.

Kuruluş "Parasal genişleme ve kredi büyümesi ile bol likidite desteği Türkiye'nin toparlanmasını büyütmeye devam ediyor" değerlendirmesini yaparken büyümenin 2022 ve 2023 yıllarında da devam edeceğine değindi. Moody's, 2022 yılında yüzde 4.8, 2023 yılında ise yüzde 5'lik büyüme beklediğini açıkladı. Moody's raporda küresel ekonominin bu yıl yüzde 5,8, 2022 yılında yüzde 4,4 ve 2023 yılında yüzde 3,2 büyüyeceği tahminine de yer verdi.

  • Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisi için eylül ayının ilk haftasında revizeye giderek 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5'ten yüzde 6'ya çıkarmıştı.

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