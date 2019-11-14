Ekonomi Moodys Türkiyenin büyüme tahminini yükseltti Büyüme ivmesi beklenenden daha hızlı şekilde gerçekleşiyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Moody’s Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti: Büyüme ivmesi beklenenden daha hızlı şekilde gerçekleşiyor

Moody’s Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti: Büyüme ivmesi beklenenden daha hızlı şekilde gerçekleşiyor

Moody’s raporunda, Türkiye’de büyüme ivmesinin beklenenden daha hızlı şekilde gerçekleştiği belirtilerek, 2019 için büyüme tahmininin yüzde 0,2'ye revize edildiği bildirildi. Raporda, küresel ekonomik büyümenin gelecek iki yıl boyunca zayıf seyretmesinin öngörüldüğü ancak 2020 ve 2021'de resesyona girmenin beklenmediği kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Moody’s Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti.
Moody’s Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’de büyüme ivmesinin beklenenden daha hızlı şekilde gerçekleştiğini bildirirken Türkiye'nin 2019 için büyüme tahminini yüzde eksi 2'den yüzde 0,2'ye yükseltti.

Moody's'in “Küresel Makro Ekonomik Görünüm 2020-2021” raporunda, küresel ekonomik büyümenin gelecek iki yıl boyunca zayıf seyretmesinin öngörüldüğü, ancak küresel ekonominin 2020 ve 2021 yıllarında resesyona girmesinin beklenmediği kaydedildi.

Raporda, G-20 ülkelerini kolektif olarak 2019- 2020'da yüzde 2,6 büyümesinin beklendiği bildirildi.

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Moody’s raporunda, ABD ve Çin ekonomilerinde 2020 yılında büyüme hızının azalmasının beklendiği, G-20 ekonomilerinde ise büyümenin 2021 yılında yüzde 2,8’e yükselmesinin öngörüldüğüne dikkat çekildi.Raporda, Avro Bölgesi’nin 2020'de yüzde 1,2, 2021'de ise yüzde 1,4 büyümesinin beklendiği belirtilirken, gelişmekte olan ekonomilerin 2020-2021 yıllarında dengelenmesinin beklendiği vurgulandı.

Moody’s, gelişmekte olan ekonomilerin 2020 yılında yüzde 4,6, 2021 yılında ise yüzde 4,8 büyümesinin beklendiğinin de altını çizdi.

Raporda, Türkiye ekonomisinin büyüme beklentisinin yukarı yönlü revize edilerek 2019 için yüzde eksi 2'den yüzde 0,2'ye, 2020 için de yüzde 2'den yüzde 3'e yükseltildiği ve 2021'de ise yüzde 3 büyüme öngörüldüğü bildirildi. Raporda, yukarı yönlü revizeye gerekçesine ilişkin, “Türkiye’de büyüme ivmesi önceden beklenenden daha hızlı şekilde gerçekleşiyor. Türkiye'de büyüme ivmesinin iyileşmesinde büyüme dostu mali politikalar etkili oldu.” ifadelerine yer verildi.

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