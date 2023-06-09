Moody's'ten kripto para borsası Coinbase'e kötü haber: Görünümünü negatife çevirdi

Tayvan Savunma Bakanlığı, dün gündüz saatlerinden bu sabaha kadar Ada çevresinde Çin'e ait 37 askeri hava aracı ve 5 savaş gemisinin tespit edildiğini bildirdi. Aralarında savaş jetleri ve bombardıman uçaklarının olduğu hava araçları, Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" ilan ettiği sahanın güneydoğu ve güneybatı bölümlerinde uçtu