Ekonomi

Motorin ve benzine indirim geliyor: Pompa fiyatlarına yansıyacak

Motorinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 76 kuruş indirim uygulanacak. Bu indirim, yarından itibaren pompa fiyatlarına yansıtılacak.

16:40 - 21/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 16:44 - 21/02/2024 Çarşamba
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Edinililen bilgiye göre, Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) rafineri marjından karşılanmak üzere motorin ve benzinin litre fiyatlarında yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim uygulanacağını açıkladı.


Motorinin litre fiyatında 1 lira 10 kuruş, benzinin litre fiyatında 76 kuruş indirim uygulandı.


EPDK petroldeki indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını istedi


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu son süreçte bazı ülkelerden ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürün fiyatlarının rafinerilere sağladığı fiyat avantajının tüketicilere de yansıtılması için harekete geçmişti.


EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz gerek uluslararası piyasalardaki gerekse yurt içindeki fiyat hareketlerini titizlikle takip ettiklerini belirterek, ithal ham petrol ve işlenmiş ürünler ile ilgili ortaya çıkan fiyat avantajlarının tüketicilere de yansıtılması için rafinerilere yazı gönderdiklerini açıklamıştı.




#Motorin
#benzin
#indirim
37 dakika önce
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