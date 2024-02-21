Motorin ve benzine indirim geliyor: Pompa fiyatlarına yansıyacak

Türkiye Sigorta, 2023'te 6 milyar 155 milyon lira kar ederek finansal büyümesini devam ettirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre Türkiye Sigorta, 1 Ocak-31 Aralık 2023'te toplam prim üretimini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 136 artırarak 59 milyar 518 milyon liraya çıkardı.