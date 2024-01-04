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Ekonomi

Araç sahipleri bu geceye dikkat: İndirim geliyor

Araç sahipleri dikkat. Akaryakıt ürünlerinde ÖTV kaynaklı güncellenen pompa satış fiyatları sonrası indirim haberi geldi. Motorin grubunda bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim bekleniyor. Motorinin litre fiyatındaki indirimin 41 kuruş olması bekleniyor.

10:30 - 4/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:46 - 4/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Akaryakıtta ÖTV'nin yüzde 25,6 artması üzerine pompa satış fiyatlarında da yükseliş yaşandı.


ÖTV kaynaklı artışların gece yarısı pompa fiyatlarına yansımasının ardından bu sefer de indirim haberi geldi.

İndirimin motorin grubunda gerçekleşmesi beklenirken benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.


MOTORİNE BU GECE İNDİRİM GELİYOR


5 Ocak Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 41 kuruş indirim bekleniyor.



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