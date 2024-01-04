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Akaryakıtta ÖTV'nin yüzde 25,6 artması üzerine pompa satış fiyatlarında da yükseliş yaşandı.
ÖTV kaynaklı artışların gece yarısı pompa fiyatlarına yansımasının ardından bu sefer de indirim haberi geldi.
İndirimin motorin grubunda gerçekleşmesi beklenirken benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
MOTORİNE BU GECE İNDİRİM GELİYOR
MOTORİNE BU GECE İNDİRİM GELİYOR
5 Ocak Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 41 kuruş indirim bekleniyor.
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2 saat önce