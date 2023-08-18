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Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Özellikle son üç ay içerisinde hem global petrol fiyatlarındaki dalgalanma hem de döviz kurlarındaki değişim akaryakıt pompa fiyatlarına olumsuz yansıdı. Ancak dün gece ise motorin fiyatlarında bir indirim gerçekleşti.
Motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 52 kuruş indirim pompaya yansıdı.
- Benzin fiyatlarında ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
Motorin litresi 36.87
Benzinin litresi 37.66
Motorin litresi 37.36
Benzinin litresi 38.23
Motorin litresi 37.54
Benzinin litresi 38.34
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
- Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
- Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.