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Ekonomi

Motorine indirim pompaya yansıdı

Petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma nedeniyle yükseliş trendinde olan akaryakıt fiyatlarına uzun bir aradan sonra indirim geldi. Motorinin litre fiyatına 1 lira 52 kuruş indirim yapıldı. Bugünden (18 Ağustos) itibaren geçerli olan indirim pompaya yansıdı.

10:06 . 18/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Özellikle son üç ay içerisinde hem global petrol fiyatlarındaki dalgalanma hem de döviz kurlarındaki değişim akaryakıt pompa fiyatlarına olumsuz yansıdı. Ancak dün gece ise motorin fiyatlarında bir indirim gerçekleşti.

Motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 52 kuruş indirim pompaya yansıdı.

  • Benzin fiyatlarında ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul

Motorin litresi 36.87

Benzinin litresi 37.66

Ankara

Motorin litresi 37.36

Benzinin litresi 38.23

İzmir

Motorin litresi 37.54

Benzinin litresi 38.34

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

  • Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
  • Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Akaryakıtta fiyatlar değişiyor 17 Ağustos 2023 mazot benzin güncel fiyatı)
Akaryakıtta fiyatlar değişiyor 17 Ağustos 2023 mazot benzin güncel fiyatı)

Akaryakıtta ÖTV zammı Resmi Gazete’de yayımlandı. Motorin fiyatları ile benzin fiyatı zam ve indirim haberleri araç sahiplerinin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Döviz kurundaki yükseliş, benzin ve motorin fiyatlarına da yansıdı. Suudi Arabistan’ın petrol üretimini Temmuz ayından itibaren günlük 1 milyon varil kısacağını açıklaması sonrası brent petrolün varil fiyatı 86,32 dolardan işlem görüyor. 15 Temmuz tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına 5 TL ÖTV zammı eklendi. Oto gaza 2 lira 3 kuruş, benzine 1 lira 55 kuruşluk zam gelmişti. Bu kez motorine 1 lira 52 kuruş indirim geliyor. Peki benzin, motorin, akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 17 Ağustos 2023 İstanbul, Ankara İzmir güncel LPG, benzin, mazot litre fiyatları.




#motorin
#benzin
#akaryakıt
#indirim
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