Ekonomi Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerlendirme oranı belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerlendirme oranı belli oldu

2020 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranı yüzde 12 olarak açıklandı. Öte yandan yurt dışından getirilen cep telefonları vergisi ise 2020 yılında yüzde 22,58 oranında artacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yeniden değerleme oranında indirim yetkisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi için kullanıldı.

Ekim sonu itibariyle oluşan enflasyon çerçevesinde yeniden değerleme oranına baz oluşturan rakam yüzde 22,58'di.

Ancak Cumhurbaşkanı kararı ile 2019'da olduğu gibi 2020'de de Motorlu Taşıtlar Vergisi artışını belirleyen yeniden değerleme oranı indirim yetkisi kullanılarak belirlendi.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeniden değerleme oranı diğer vergi, harç ve cezalar için yüzde 22,58 oldu.

Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları, yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonları için ödenen ücretler 2020'de yüzde 22,58 oranında artacak.

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