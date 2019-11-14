Motosiklet kullanımında büyük artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini derleyen bilgilere göre 2018’in ilk 9 ayında trafiğe katılan toplam taşıtların yüzde 18’i motosikletken, 2019’un aynı döneminde yüzde 50 artışla trafiğe katılan toplam taşıtların yüzde 27’sini motosikletler oluşturdu.
Motosikletlerin son dönemde özellikle büyük şehirlerde, trafikte kalmak istemeyen sürücülerin başlıca ulaşım araçlarından biri olduğu görülüyor.
2 KAT MALİYET AVANTAJI SAĞLIYOR
Motosikletler sürücülere; kullanım rahatlığı ve yakıt tasarrufunun yanı sıra otomobillere göre Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) 5 kat, trafik sigortasında 2,5 kat, ve geçiş ücretlerinde 2 kat maliyet avantajı sağlıyor.
Motosikletler otoyol ve köprü ücretlerinde de diğer taşıtlara göre daha uygun.
Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişlerinde, otomobiller 10,50 TL öderken motosiklet sürücüleri geçiş ücreti olarak 4,25 TL ödüyor.