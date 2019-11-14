Ekonomi Motosiklet kullanımında büyük artış
OTOMOTİV

Motosiklet kullanımında büyük artış

Hem yakıtta hem de sigorta ve vergide kullanıcısına büyük avantaj sağlayan motosikletlerin kullanımı giderek artıyor. Türkiye genelinde 2019’un ilk 9 ayında 125 bin motosiklet trafiğe katıldı. Motosikletlerin trafiğe katılan toplam taşıtlar içindeki oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 arttı.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv: İstanbul trafiğinde seyir halinde bir motosiklet.
Foto/arşiv: İstanbul trafiğinde seyir halinde bir motosiklet.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini derleyen bilgilere göre 2018’in ilk 9 ayında trafiğe katılan toplam taşıtların yüzde 18’i motosikletken, 2019’un aynı döneminde yüzde 50 artışla trafiğe katılan toplam taşıtların yüzde 27’sini motosikletler oluşturdu.

Motosikletlerin son dönemde özellikle büyük şehirlerde, trafikte kalmak istemeyen sürücülerin başlıca ulaşım araçlarından biri olduğu görülüyor.

2 KAT MALİYET AVANTAJI SAĞLIYOR

Motosikletler sürücülere; kullanım rahatlığı ve yakıt tasarrufunun yanı sıra otomobillere göre Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) 5 kat, trafik sigortasında 2,5 kat, ve geçiş ücretlerinde 2 kat maliyet avantajı sağlıyor.

  • Maliyet avantajıyla öne çıkan motosikletlere, çalınma ve hasar riskinin yüksek olması nedeniyle sigorta şirketleri kasko sigortası yapmadığı belirtiliyor.
Motosikletler otoyol ve köprü ücretlerinde de diğer taşıtlara göre daha uygun.

Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişlerinde, otomobiller 10,50 TL öderken motosiklet sürücüleri geçiş ücreti olarak 4,25 TL ödüyor.

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