Motosiklet sayısı 4 ilde otomobili geride bıraktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, geçen ay itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı otomobilde 15 milyon 727 bin 46, minibüste 511 bin 822, otobüste 212 bin 491, kamyonette 4 milyon 593 bin 617, kamyonda 981 bin 9, motosiklette 5 milyon 636 bin 583, özel amaçlı araçta 98 bin 97, traktörde 2 milyon 227 bin 36 olmak üzere toplam 29 milyon 987 bin 701 olarak belirlendi.

En fazla motosiklet İstanbul'da, en az Ardahan'da

Veriler motosiklet sayıları açısından değerlendirildiğinde il bazında en fazla motosiklet 714 bin 52 ile İstanbul'da bulunurken, bu ili 458 bin 133 ile Antalya, 426 bin 584 ile İzmir takip etti.

En az motosiklet ise Ardahan'da yer aldı. Toplam 832 motosikletin bulunduğu Ardahan'ı bu kategoride 1213 ile Hakkari, 1281 ile Tunceli, 1402 ile Bitlis izledi.

Kilis'te motosiklet sayısı otomobilin yaklaşık 3 katı

Motosiklet sayısı Kilis, Manisa, Muğla ve Iğdır'da ise otomobil sayısını geçti. Kilis'te 12 bin 846 otomobil bulunurken 35 bin 801 motosikletin kayıtlı olduğu belirlendi.

Manisa'da 253 bin 555 otomobile karşılık 276 bin 230 motosikletin, Muğla'da 256 bin 566 otomobile karşılık 264 bin 570 motosikletin, Iğdır'da 7 bin 349 otomobile karşılık 9 bin 899 motosikletin trafiğe kayıtlı olduğu görüldü.

Kişi başına en çok motosiklet Muğla'da

Muğla'da 2023 adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre 1 milyon 66 bin 736 kişi ikamet ediyor. Trafiğe kayıtlı 264 bin 570 motosiklet ile oranlandığında şehirde her 4 kişiye bir motosiklet düşerken, Muğla bu anlamda Türkiye'de ilk sırada yer aldı. Muğla'yı Kilis ve Manisa takip etti.

Kişi başına düşen motosiklet sayısı en az olan il ise Bitlis oldu. Bu ilde 256 kişiye bir motosiklet düştü. Bitlis'i 237 kişiye bir motosiklet düşen Hakkari ve her 222 kişiye bir motosiklet düşen Muş takip etti.

Türkiye'de motosiklet sayısının otomobil sayısından fazla olduğu iller şöyle:

İl Otomobil sayısı Motosiklet sayısı Fark Kilis 12.846 35.801 22.955 Manisa 253.555 276.230 22.675 Muğla 256.566 264.570 8.004 Iğdır 7.349 9.899 2.550





Kişi başına en çok motosiklet düşen iller:





İl Motosiklet sayısı 2023 yılı itibarıyla nüfus Kişi başına düşen motosiklet Muğla 264.570 1.066.736 4,03 Kilis 35.801 155.179 4,33 Burdur 52.424 277.452 5,29 Manisa 276.230 1.475.716 5,34 Aydın 208.332 1.161.702 5,58 Antalya 458.133 2.696.249 5,89 Çanakkale 94.557 570.499 6,03 Hatay 234.972 1.544.640 6,57 Balıkesir 185.099 1.273.519 6,88 Isparta 61.070 449.777 7,36 Karaman 32.370 263.960 8,15 Mersin 220.112 1.938.389 8,81 Denizli 114.148 1.059.082 9,28 Osmaniye 57.527 557.666 9,69 Kırklareli 38.221 377.156 9,87 Uşak 37.141 377.001 10,15 Edirne 40.853 419.913 10,28 İzmir 426.584 4.479.525 10,50 Adana 215.161 2.270.298 10,55 Kütahya 54.259 575.674 10,61



