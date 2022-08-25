Ekonomi MSB Tahıl sevkiyatında 3 gemi daha yola çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

MSB: Tahıl sevkiyatında 3 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında 3 geminin daha Ukrayna limanlarından hareket ettiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Tahıl sevkiyatında 3 gemi daha yola çıktı
MSB: Tahıl sevkiyatında 3 gemi daha yola çıktı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün sabah itibarıyla Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan 2, Pivdennyi Limanı'ndan 1 olmak üzere toplam 3 gemi hareket etti.
Ayrıca bugün Ukrayna'dan gelen 1 gemi ile Ukrayna'ya gidecek 5 geminin de denetlemesi yapılacak" denildi.

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