Ekonomi Mücevher İhracatçıları Birliği 6 milyar dolar mücevher ihracatı hedefliyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mücevher İhracatçıları Birliği: 6 milyar dolar mücevher ihracatı hedefliyoruz

Mücevher İhracatçıları Birliği, Ağustos ayında 566,1 milyon dolar mücevher ihracatına imza attı. Geçtiğimiz 8 aydaki ihracat performansını değerlendiren Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, hedeflerinin 1 yılda 6 milyar dolar ihracat olduğunu kaydetti.

Haber Merkezi IHA
Mücevher ihracatında hedef 6 milyar dolar.
Mücevher ihracatında hedef 6 milyar dolar.

Mücevher İhracatçıları Birliğinin geçtiğimiz 8 aydaki ihracat performansını değerlendiren Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, ticaret heyeti gezileriyle mücevher pazarının kilit noktaları Miami, Vicenza, Hong Kong ve Dubai’ye yaptıkları fuarlar ve ziyaretlerle birlikte hedeflenen 1 yılda 6 milyar dolar ihracat miktarını yakalayabileceklerini söyledi.

Kamar, Ocak ayından Ağustos ayının sonuna kadar gerçekleşen mücevher ihracatına bakıldığında 8 ayın liderinin 742,3 milyon dolarlık ihracatıyla İngiltere olduğunu, geçtiğimiz sekiz ayda ise İngiltere’yi 197,1 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri’nin ve 24,4 milyon dolarla Belçika’nın takip ettiğini bildirdi.

“Türk mücevher sektörünün ihracat performansı çok iyi”

Türkiye’nin mücevher ihracatındaki performansını değerlendiren Kamar, “Mücevher ihracatında bu yılki hedefimizin 2 milyar 800 milyon dolarını 8 ayda yakalamış durumdayız. Geçen sene 4,4 milyon dolar ile ihracatta son zamanların rekorunu kırmıştık. Şu andaki göstergeler ise 4,4 milyar doları geçip, 1 yılda 6 milyar dolar hedefine doğru gittiğimizi gösteriyor. Son 8 aylık ihracat performansına baktığımızda Türk mücevher sektörünün ihracat performansı çok iyi gözüküyor” dedi.

“Büyük alıcıları İstanbul’a getirerek ürünlerimizi tanıtacağız”

“İhracatı arttırmak için çok farklı operasyonlara imza atmamız lazım” diyen Kamar, “Standart hareketlerle büyük artışlar beklememiz biraz zor. Sadece standart olarak fuarlarımızla yurt dışı firmalarını ziyaret ederek, ihracatımızı iki katına çıkarmamız imkânsız. Biz ihracatımızı arttırmak için 1.5 yıldır çok farklı yollar izliyoruz. Bunlardan ilki B2B’dir. Biz B2B’nin şeklini değiştirdik. Artık yurt dışındaki alıcıları kendi ülkelerinde misafir ederek B2B yapıyoruz. Gittiğimiz ülkelerdeki büyük alıcılarla üç günlük bir ilişki ve iletişim kuruyoruz. Bunun yanı sıra fuar ziyaretlerimiz de devam ediyor. Bugün itibarıyla Hong Kong fuarımız başlıyor. Buradan sonra Moskova’dayız. Sonrasında ise İstanbul’dayız. Gittiğimiz bütün fuarlarda yaptığımız ziyaretlerde tanıştığımız kişileri İstanbul fuarına getireceğiz. Onun dışında da dünyadaki diğer büyük alıcıları İstanbul’a getirerek, ürünlerimizi tanıtacağız” diye konuştu.

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“ASEAN, Mücevher İhracatçıları Birliğinin G20’sidir”

İstanbul’da ilk kez gerçekleşecek 8. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Değerli Taş ve Mücevher Birlikleri Konferansı’na ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kamar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“ASEAN bizim için çok önemli. Ben bunu Mücevher İhracatçıları Birliğinin G20’si olarak adlandırıyorum. Konferans bu yıl yaklaşık 35 ülkenin katılımıyla İstanbul’da gerçekleşecek. ASEAN’da dünyadaki bütün ihracatçı birlikleri başkanları ve yönetim kurullarını toplayıp, iki gün sürecek bir çalıştay yapacağız. Nitekim bu ülkeler dünya mücevher ihracatının yüzde 90’ını oluşturuyor. Bu iki günlük çalışma neticesinde dünyadaki mücevher ve altın ticaretimizi nasıl daha çok genişletebiliriz bununla ilgili görüşmelerimiz olacak. Bu konuda hükumetimizin de çalışmaları var. Her ülkeyle bir ihracat hacmi yakalamaya çalışıyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için ise sektörlerin temelde yoğun çalışmalar gerçekleştirmesi gerekiyor. ASEAN’ı gerçekleştirdikten sonra özellikle Uzakdoğu Asya bölgesine büyük bir ihracat artışı başlatacağız. Dolayısıyla ASEAN’daki en önemli olayımız pazar genişlemesi oluşturmaktır. Bu toplantı ile de bunu yakalayacağımızı ve ikili ilişkilerle beraber büyük adımlar atacağımıza inanıyoruz.”

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